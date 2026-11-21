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A apresentadora Tati Machado anunciou neste sábado, 21, o nascimento do primeiro filho, Rafael. O bebê nasceu na última terça-feira, 17, mas a chegada só foi divulgada quatro dias depois, por meio de uma publicação nas redes sociais.

“Nosso primeiro encontro. Bem-vindo, Rafael”, escreveu a apresentadora em seu perfil no Instagram. A notícia emocionou fãs e amigos, que enviaram mensagens de carinho e felicitações ao casal.





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Gravidez foi anunciada em junho

Tati Machado revelou a nova gestação no dia 11 de junho, em um vídeo publicado ao lado do marido, Bruno. Na ocasião, ela compartilhou a notícia com os seguidores e escreveu: “O amor encontrou mais um jeito de florescer”.

No fim de julho, a apresentadora contou que esperava um menino. Pouco depois, também revelou que o bebê se chamaria Rafael.





Apresentadora enfrentou perda gestacional em 2025

A chegada de Rafael representa um momento especial para o casal, que enfrentou a perda de um bebê durante uma gestação anterior, em 2025.

Na ocasião, Tati estava com 33 semanas de gravidez quando procurou atendimento médico após perceber a ausência de movimentos do bebê. Após a realização de exames, foi constatado que o menino, que receberia o nome de Rael, havia morrido.

Mais de um ano depois da perda, a apresentadora anunciou uma nova gestação e agora celebra o nascimento do filho.