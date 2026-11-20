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O artista circense Gabriel Jacques, conhecido como Gabo, morreu aos 50 anos, nesta quinta-feira, 19. Ele ficou conhecido por integrar os Angélicos, grupo de assistentes de palco que acompanhava a apresentadora Angélica em programas infantis de televisão.

A morte foi confirmada nas redes sociais pelo circo onde Gabriel trabalhava. A causa oficial não foi divulgada, mas, segundo relatos de amigos, o artista teria sofrido uma parada cardíaca.

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Em uma publicação, colegas lamentaram a perda repentina e destacaram a importância de Gabriel para o circo. "A partida dele foi tão repentina que a ficha ainda não caiu. Ainda não estou acreditando. O Gabriel vai fazer muita falta no nosso circo e na vida de todos", diz a homenagem.

Angélica lamenta morte

A apresentadora Angélica também usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao ex-assistente de palco. "Talentoso, amigo e cheio de vida pela frente. Uma perda que deixa muita saudade", escreveu.

Gabriel participou de programas que marcaram a trajetória da apresentadora na televisão brasileira, como o Clube da Criança, exibido pela TV Manchete, e o Casa da Angélica, do SBT.

Despedida no Rio de Janeiro

O velório e a cremação de Gabriel aconteceram na manhã desta sexta-feira (20), no Cemitério da Penitência, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro.

A morte do artista gerou manifestações de pesar entre amigos e colegas de trabalho, que compartilharam homenagens nas redes sociais.