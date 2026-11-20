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O influenciador Gabriel Félix morreu aos 29 anos após passar mal enquanto jogava futebol com amigos na noite desta quinta-feira, 19. Ele foi socorrido, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada e está sendo investigada.

A morte foi confirmada pela noiva, Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, também influenciadora digital.

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Em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 20, ela lamentou a perda e pediu respeito à família. Gabriel era natural de Uberaba, em Minas Gerais, e deixa a companheira e a filha Amelie, de três anos.

Noiva lamenta morte de Gabriel Félix

Com milhões de seguidores nas redes sociais, Isabelle compartilhou uma homenagem ao companheiro e falou sobre a dor da perda.

“Ontem à noite, Gabriel faleceu. É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo. Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir. O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história”, escreveu.

Em outro momento, a influenciadora pediu orações aos seguidores. “Só peço que orem, por favor. Eu tô sem chão, eu tô desesperada”, desabafou.

Casal acumulava milhões de seguidores

Gabriel e Isabelle se conheceram pela internet em 2020, por meio de um amigo em comum. O relacionamento ganhou visibilidade com vídeos de humor, referências à cultura nordestina, moda vintage e registros da rotina familiar.

Gabriel reunia 1,5 milhão de seguidores no Instagram e 1,9 milhão no TikTok. Isabelle acumulava 4,2 milhões de seguidores no Instagram e 5,7 milhões no TikTok.

A filha do casal, Amelie, nasceu em 2023. Em 2025, Gabriel pediu Isabelle em casamento durante uma viagem à Itália. Os dois planejavam a cerimônia e chegaram a anunciar a compra de um terreno para construir a casa da família.

Horas antes de morrer, o influenciador publicou uma declaração à filha nos stories: “Às vezes paro e penso: ‘caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso’. Que doidera a vida”, escreveu.