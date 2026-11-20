A escolha de Robert Pattinson para interpretar o agente James Bond, o famoso 007, provocou uma onda de memes nas redes sociais e até entrou na mira do Governo do Reino Unido.



O ator virou protagonista de uma publicação bem-humorada após o anúncio de um programa que pretende oferecer 90 mil oportunidades de emprego para jovens britânicos.

A iniciativa foi divulgada nesta semana pelo governo britânico e prevê vagas de trabalho com duração de seis meses, totalmente financiadas pelo Estado e adaptadas às habilidades dos participantes. O programa será destinado a pessoas entre 18 e 24 anos que enfrentam dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, com início previsto para o final de novembro.





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Para promover a iniciativa, o governo publicou uma montagem com a imagem de Robert Pattinson acompanhada da frase: “Robert Pattinson vai candidatar-se a todas as 90 mil vagas criadas para jovens através do Programa de Emprego para Jovens”.

A brincadeira faz referência à repercussão do anúncio do ator como novo intérprete de James Bond. Desde a confirmação, internautas têm compartilhado piadas sobre a quantidade de trabalhos que Pattinson vem acumulando no cinema. Entre os comentários mais populares estão frases como “A inteligência artificial não vai roubar meu emprego. Robert Pattinson vai”.

Carreira de Robert Pattinson

O ator tem vivido uma fase movimentada na indústria cinematográfica, com participações em grandes produções. Entre os trabalhos recentes estão “O Drama”, ao lado de Zendaya, “A Odisseia”, de Christopher Nolan, e “Primetime”. Também está prevista para dezembro a estreia de “Dune: Parte Três”.





Pattinson ganhou projeção internacional ao interpretar Cedrico Diggory em “Harry Potter e o Cálice de Fogo” e Edward Cullen na franquia “Crepúsculo”.

Ao longo da carreira, também participou de “Tenet”, outra produção de Christopher Nolan, e assumiu o papel de Bruce Wayne em “O Batman”, lançado em 2022. A sequência do longa tem estreia prevista para 2028.