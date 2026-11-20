A briga entre Stênio Garcia e suas filhas, Cássia e Gaya, ganhou um novo capítulo. O ex-ator da Globo usou suas redes sociais para fazer graves acusações e denúncias contra as herdeiras, que enfrentam uma batalha judicial com ele sobre a posse de um apartamento.

Em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 19, o artista disse que teme pela própria vida. “Não basta me roubarem, agora querem me matar”, disparou ele, alegando que estava passando mal com todo o conflito envolvendo as jovens.

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“Não quero luxo, só quero o direito de continuar existindo, e para isso preciso dos meus remédios. Rezem por mim!”, completou ele, alegando que está com suspeita de trombose e irá ao médico investigar o caso.

Amor de pai

Apesar da exposição, o famoso reforçou que ama suas filhas e quer o bem delas, apesar de toda a confusão. “Sou pai, amo minhas filhas e sempre vou amar, mas amor é sobre ensinar e cuidar, não sobre ser tapete de filho”, disparou.

Stênio também afirmou que não quer realizar nenhum acordo judicial com as filhas. “Que acordo podem me oferecer se nem os 2 166 reais que a juíza mandou elas querem me pagar?”, disparou.

Relembre a confusão

A briga de Stênio Garcia com as filhas começou a partir da disputa por um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As jovens alegam que o imovel foi dado pelo pai para elas, mas ele pede que o espaço seja vendido e o dinheiro repassado para ele.

A ação foi aberta em outubro de 2025 e passou a tramitar em segredo de Justiça. O ator afirma que tem direito de usufruir de maneira vitalícia do imóvel, que doou às filhas em 1992, pois elas o alugam sem avisá-lo e sem repassar qualquer valor.