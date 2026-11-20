O influenciador Gabriel Félix morreu aos 29 anos. A informação foi confirmada pela noiva dele, Isabelle Abreu, através de um post nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 20.

Na publicação, a jovem informou que o amado faleceu na noite desta quinta-feira, 19, e a causa da morte está sendo investigada. Ela alegou que foi pega de surpresa com o ocorrido e pediu respeito dos mais de 4 milhões de seguidores neste momento delicado.

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“É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo. Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir. O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história”, escreveu ela, citando a filha única do casal, Amelie, de 3 anos de idade.

“Neste momento, peço orações. Que o Gabriel possa sentir todo o amor que nós sentimos por ele, e também o carinho de tantas pessoas que acompanharam a nossa história. Eu te amo, Gabriel. Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai”, completou.

“Peço, por favor, que respeitem este momento tão delicado. Ainda estamos tentando compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver essa dor. Obrigada por todo o carinho e amor que sempre tiveram pela nossa família”, concluiu.

Trajetória de Gabriel

Gabriel acumulava mais de 1 milhão e meio de seguidores em seu perfil do Instagram. Ele costumava compartilhar conteúdos de seu dia a dia ao lado da família, que ficou conhecida por suas fotos e vídeos com estéticas semelhantes a filmes antigos.

Sua última publicação nos stories foi ao lado da filha, declarando seu amor por ela. “As vezes eu paro e penso: ‘caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso’. Que doideira é a vida”, escreveu ele.