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Matteus Amaral fará parte da Câmara dos Deputados em 2027. Vice-campeão da 24ª edição do Big Brother Brasil, que consagrou Davi Brito como vencedor, o influenciador digital vai assumir uma vaga de deputado federal pelo Rio Grande do Sul.

Ele havia ficado como suplente do partido PP durante as Eleições 2026, após receber 51.437 votos. No entanto, a vaga foi conquistada depois do governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), anunciar a deputada federal reeleita Any Ortiz (PP) como secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação.

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Com a liberação da candidata ao cargo, Matteus assumiu sua função e representará o estado sulista nas decisões do país. Esta será a segunda vez que um ex-BBB integra a Câmara, já que o primeiro deputado federal que participou do reality show foi Jean Wyllys (PSol), em 2010, 2014 e 2018.

Campanha irregular

Embora esteja com sua vaga garantida, Matteus Amaral está sendo investigado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul. Um relatório apontou irregularidades na prestação de contas de campanha eleitoral do deputado.

O órgão solicitou a notificação da campanha do ex-BBB, a fim de esclarecer a destinação de R$ 56,5 mil gastos por ele ao longo dos meses. No entanto, o caso ainda está tramitando no TRE.