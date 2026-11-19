CONSCIÊNCIA NEGRA
Festival Amado Mundo reúne nomes da cultura no Centro de Salvador
Evento gratuito será realizado nesta sexta-feira, no Palacete Tira-Chapéu
O Festival Amado Mundo realiza uma edição em Salvador nesta sexta-feira, 20, Dia da Consciência Negra.
Com entrada gratuita, o evento acontece no Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico, das 8h às 19h, com sete encontros sobre cultura, identidade, representatividade e sociedade.
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Entre os convidados estão Rita Batista, Maria Flor, Eliana Alves Cruz, Lívia Sant’Anna Vaz, Isa Silva e Estevão Ribeiro.
A programação inclui debates sobre a representação do Nordeste na televisão, a presença de mulheres negras nos espaços de poder, literatura, relações amorosas e gastronomia.
Programação aborda representatividade e cultura
A primeira mesa começa às 9h e reúne Jorge Washington e Dayse Porto para discutir a representação do Nordeste nas novelas. Às 10h, Maria Flor, Emanuel Aragão, Mirna Rosier e Tia Má participam de uma conversa sobre relações amorosas.
Às 11h, Roberto Aguiar e a chef Preta discutem a influência da obra de Jorge Amado na gastronomia baiana.
Após o intervalo para almoço, os debates retornam às 14h, com Lívia Sant’Anna Vaz, Maria Marighella e Basília Rodrigues, em uma conversa sobre mulheres negras nos espaços de poder.
A programação segue com discussões sobre identidade racial e mercado editorial, às 15h, e preconceito e liberdade de identidade, às 16h.
O encerramento será às 17h, com Eliana Alves Cruz e Estevão Ribeiro, que apresentam uma conversa sobre o projeto “Escreviventes”, incluindo o livro e o filme.
Festival terá edição em São Paulo em 2027
A edição baiana integra a primeira temporada do Festival Amado Mundo, que também passou pelo Rio de Janeiro. O evento tem uma edição prevista em São Paulo para fevereiro de 2027. Em Salvador, a livraria LDM é parceira da iniciativa.
Confira a programação
- 8h – Café de boas-vindas
- 9h – Quem escreve o Nordeste das novelas? | Jorge Washington e Dayse Porto. Mediação: Fernanda Silva.
- 10h – O amor depois dos créditos | Maria Flor, Emanuel Aragão, Mirna Rosier e Tia Má. Mediação: Renata Menezes.
- 11h – A Bahia à mesa de Jorge Amado | Roberto Aguiar e chef Preta. Mediação: Guilherme Amado.
- 12h às 14h – Intervalo para almoço. Restaurante Preta aberto.
- 14h – Quem tem lugar no poder? | Lívia Sant’Anna Vaz, Maria Marighella e Basília Rodrigues. Mediação: Tarsilla Alvarindo.
- 15h – A cor de quem escreve define o caráter de quem lê? | Luciany Aparecida e Calila das Mercês. Mediação: Luiz Maurício Azevedo.
- 16h – O direito de existir sem pedir licença | Rita Batista, Isa Silva e Leonardo Lichote. Mediação: Val Benvindo.
- 17h – Escreviventes | Eliana Alves Cruz e Estevão Ribeiro. Mediação: Guilherme Amado.
Serviço
- Evento: Festival Amado Mundo Salvador
- Data: sexta-feira, 20 de novembro de 2026
- Horário: das 8h às 19h
- Local: Palacete Tira-Chapéu, Rua Chile, 1, Centro Histórico, Salvador
- Entrada: gratuita
- Inscrições no site do Sympla