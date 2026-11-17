Siga o A TARDE no Google

O cantor sertanejo Luan Santana já foi proprietário de uma mansão avaliada em R$ 43 milhões, localizada em um condomínio fechado em Santana de Parnaíba, na região de Alphaville, na Grande São Paulo. Com aproximadamente 2 mil m² de área construída, o imóvel reúne ambientes luxuosos, espaços de lazer e uma garagem com capacidade para até 20 veículos.

O artista adquiriu a propriedade em 2019 e chegou a personalizar diferentes ambientes da residência. Em novembro de 2021, a mansão foi anunciada para venda pelo valor de R$ 43 milhões. A negociação foi concluída em 2023, segundo informações divulgadas pelo portal iG.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com arquitetura contemporânea, a propriedade conta com grandes paredes de vidro, que integram os ambientes internos à área externa. O paisagismo é composto por palmeiras e coqueiros, além de uma estrutura de lazer que reúne diferentes espaços de convivência.

Como é a mansão de Luan Santana?

Um dos principais destaques da residência é a suíte máster, com aproximadamente 160 m². O espaço conta com closet, sala de banho, banheira de hidromassagem e varanda com vista para a piscina. Ao todo, a mansão possui cinco suítes.

Mansão está localizada em um condomínio fechado em Santana de Parnaíba, na região de Alphaville, na Grande São Paulo - Foto: Reprodução/YouTube/Felt Negócios Imobiliários

A área interna também dispõe de cozinha gourmet, sala de jantar, escritório e home theater. Outro ambiente que chama atenção é a adega, revestida internamente com madeira e equipada com portas de aço inox. O espaço tem capacidade para armazenar aproximadamente 490 garrafas.

Na área externa, a piscina de borda infinita divide espaço com um pergolado e uma área gourmet coberta. A estrutura de lazer inclui ainda sauna, ofurô e um ambiente com lareira.

Mansão está localizada em um condomínio fechado em Santana de Parnaíba, na região de Alphaville, na Grande São Paulo - Foto: Reprodução/YouTube/Felt Negócios Imobiliários

Já a garagem comporta até 20 veículos. O imóvel está localizado em um condomínio fechado, que oferece segurança reforçada e opções de lazer aos moradores.

Mansão foi vendida por R$ 43 milhões em 2023

Luan Santana colocou a propriedade à venda em novembro de 2021, pelo valor de R$ 43 milhões. A negociação foi concluída em 2023, quando a venda foi divulgada pelo colunista Gabriel Perline, do portal iG, com base em informações apuradas pelo jornal O Globo.

Mansão está localizada em um condomínio fechado em Santana de Parnaíba, na região de Alphaville, na Grande São Paulo - Foto: Reprodução/YouTube/Felt Negócios Imobiliários

Com a transação, a mansão localizada em Alphaville deixou de integrar o patrimônio imobiliário do cantor.