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Andressa Urach realizou mais uma cirurgia plástica. A influenciadora digital exibiu registros de seu pós-cirúrgico nas redes sociais, informando que retirou a cartilagem da cintura para remodelar o nariz.

“Sabe aquele nariz de princesa, com ângulos perfeitos? Incrível, e usa uma técnica que tira uma cartilagem da costela para remodelar o nariz. Ansiosíssima para ver o resultado”, disse ela, exibindo os hematomas e curativos no rosto.

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Famosa exibiu rosto machucado após cirurgia - Foto: Reprodução | Instagram

A loira ainda reforçou que as mulheres devem mudar algo nelas mesmas sempre que acharem necessário. “Costumo dizer que não existe mulher feia, existe mulher sem dinheiro. E se amar também é se cuidar”, disparou.

70ª cirurgia

Vale lembrar que esse já é o 70º procedimento cirúrgico de Andressa Urach. A criadora de conteúdo adulto já passou por cirurgias de todos os tipos ao longo dos seus 39 anos de vida.

As cirurgias mais polêmicas foram a de mudança da cor dos olhos, que saíram de castanhos escuros para azul; as próteses de silicone de quase um litro; e a bifurcação na língua, dividindo o órgão em dois.