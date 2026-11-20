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O cantor baiano Thiago Aquino anunciou nesta quinta-feira, 19, nas redes sociais, o nascimento do seu terceiro filho, João Asaf. O bebê nasceu no dia 15 de novembro, antes do previsto, e surpreendeu os pais.

Por conta da antecipação do parto, o cantor não conseguiu acompanhar o nascimento presencialmente e assistiu ao momento pelo celular, enquanto fazia um show em São Paulo.

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"A vida mudou nossos planos e de repente você chegou. Não foi como sonhamos, mas foi o começo de uma história que ainda vamos contar", contou Thayná Santiago, esposa de Thiago Aquino.

Thiago e Thayná estão juntos desde 2011 e são pais de Laura, Lunna e João.



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