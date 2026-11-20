LUXO
Mansão de R$ 43 milhões de Luan Santana tinha praia particular; veja
Residência tinha piscina com área de praia, adega para quase 500 garrafas e suíte de 160 m²
Uma mansão de mais de 2 mil metros quadrados, garagem para 20 carros e piscina com borda infinita que imita uma praia particular fez parte do patrimônio de Luan Santana.
Localizada em um condomínio de luxo em Alphaville, na Grande São Paulo, a propriedade foi anunciada por R$ 43 milhões e vendida em dezembro de 2023. Na época, o cantor já havia se mudado para outro endereço na região e procurava uma residência ainda maior.
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Com 2.060 m² de área construída, o imóvel reúne cinco suítes, adega climatizada, spa e diferentes ambientes de lazer. Um dos espaços que mais chamam atenção é a suíte principal, com aproximadamente 160 m², closet, hidromassagem e varanda com vista para a piscina.
Mansão de Luan Santana tinha piscina com área de praia
A arquitetura contemporânea é um dos destaques da residência, marcada por ambientes amplos, paredes de vidro e integração com os jardins. Na área externa, palmeiras e coqueiros cercam a piscina de borda infinita, que conta com uma parte rasa projetada para reproduzir o visual de uma pequena praia.
A estrutura de lazer também inclui spa, sauna, ofurô e hidromassagem aquecida com capacidade para seis pessoas. Para receber convidados, a propriedade dispõe de espaço gourmet coberto, pergolado, lareira e home theater.
Outro diferencial é a adega climatizada, com capacidade para aproximadamente 490 garrafas e acabamento em madeira, além de portas de aço inox.
Entre os principais ambientes e estruturas da mansão estão:
- Garagem: capacidade para até 20 veículos;
- Suítes: cinco dormitórios, incluindo uma suíte máster de 160 m²;
- Bem-estar: spa, sauna, ofurô e hidromassagem;
- Gastronomia: cozinha gourmet, espaço gourmet e adega climatizada;
- Convivência: home theater, sala de jantar, lareira e pergolado;
- Área externa: piscina de borda infinita e jardins com palmeiras e coqueiros;
- Outros ambientes: escritório e closet.
Veja galeria de fotos!
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Propriedade foi anunciada por R$ 43 milhões |
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Arquitetura contemporânea é um dos destaques da residência |
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Palmeiras e coqueiros cercam a piscina de borda infinita |
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Estrutura inclui spa, sauna, ofurô e hidromassagem aquecida com capacidade para seis pessoas |
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Mansão entrou para o patrimônio de Luan Santana por volta de 2017 |
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Propriedade dispõe de espaço gourmet coberto, pergolado, lareira e home theater |
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Cantor comprou propriedade por cerca de R$ 33 milhões
A mansão entrou para o patrimônio de Luan Santana por volta de 2017, quando o artista investiu aproximadamente R$ 33 milhões na residência em Alphaville, em Santana de Parnaíba.
Durante os anos em que viveu no local, o cantor também aproveitou a estrutura para compromissos profissionais. Na pandemia de Covid-19, por exemplo, os ambientes da propriedade serviram de cenário para uma apresentação virtual.
Em 2021, o imóvel foi colocado à venda por R$ 43 milhões. Naquele período, Luan já estava morando em outra residência na mesma região e procurava um espaço maior.
Mansão foi vendida após dois anos no mercado
Depois de aproximadamente dois anos anunciada no mercado imobiliário, a propriedade encontrou um comprador em dezembro de 2023.
O preço pedido representava uma diferença de cerca de R$ 10 milhões em relação ao valor de aquisição divulgado anteriormente. No entanto, não foram confirmados os valores efetivamente pagos na negociação.
Também não foram divulgados detalhes sobre a identidade do comprador ou as condições finais da venda. O que se sabe é que a mansão, marcada pela estrutura de alto padrão e pelos ambientes amplos, deixou de fazer parte do patrimônio do cantor após anos como uma de suas principais residências.