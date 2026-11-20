Uma mansão de mais de 2 mil metros quadrados, garagem para 20 carros e piscina com borda infinita que imita uma praia particular fez parte do patrimônio de Luan Santana.

Localizada em um condomínio de luxo em Alphaville, na Grande São Paulo, a propriedade foi anunciada por R$ 43 milhões e vendida em dezembro de 2023. Na época, o cantor já havia se mudado para outro endereço na região e procurava uma residência ainda maior.

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Com 2.060 m² de área construída, o imóvel reúne cinco suítes, adega climatizada, spa e diferentes ambientes de lazer. Um dos espaços que mais chamam atenção é a suíte principal, com aproximadamente 160 m², closet, hidromassagem e varanda com vista para a piscina.



Mansão de Luan Santana tinha piscina com área de praia

A arquitetura contemporânea é um dos destaques da residência, marcada por ambientes amplos, paredes de vidro e integração com os jardins. Na área externa, palmeiras e coqueiros cercam a piscina de borda infinita, que conta com uma parte rasa projetada para reproduzir o visual de uma pequena praia.

A estrutura de lazer também inclui spa, sauna, ofurô e hidromassagem aquecida com capacidade para seis pessoas. Para receber convidados, a propriedade dispõe de espaço gourmet coberto, pergolado, lareira e home theater.

Outro diferencial é a adega climatizada, com capacidade para aproximadamente 490 garrafas e acabamento em madeira, além de portas de aço inox.

Entre os principais ambientes e estruturas da mansão estão:

Garagem: capacidade para até 20 veículos;

capacidade para até 20 veículos; Suítes: cinco dormitórios, incluindo uma suíte máster de 160 m²;

cinco dormitórios, incluindo uma suíte máster de 160 m²; Bem-estar: spa, sauna, ofurô e hidromassagem;

spa, sauna, ofurô e hidromassagem; Gastronomia: cozinha gourmet, espaço gourmet e adega climatizada;

cozinha gourmet, espaço gourmet e adega climatizada; Convivência: home theater, sala de jantar, lareira e pergolado;

home theater, sala de jantar, lareira e pergolado; Área externa: piscina de borda infinita e jardins com palmeiras e coqueiros;

piscina de borda infinita e jardins com palmeiras e coqueiros; Outros ambientes: escritório e closet.

Veja galeria de fotos!

1 de 7 Propriedade foi anunciada por R$ 43 milhões | Foto: Reprodução

2 de 7 Arquitetura contemporânea é um dos destaques da residência | Foto: Reprodução

3 de 7 Palmeiras e coqueiros cercam a piscina de borda infinita | Foto: Reprodução

4 de 7 Estrutura inclui spa, sauna, ofurô e hidromassagem aquecida com capacidade para seis pessoas | Foto: Reprodução

5 de 7 Mansão entrou para o patrimônio de Luan Santana por volta de 2017 | Foto: Reprodução

6 de 7 Propriedade dispõe de espaço gourmet coberto, pergolado, lareira e home theater | Foto: Reprodução

7 de 7 | Foto: Reprodução

Cantor comprou propriedade por cerca de R$ 33 milhões

A mansão entrou para o patrimônio de Luan Santana por volta de 2017, quando o artista investiu aproximadamente R$ 33 milhões na residência em Alphaville, em Santana de Parnaíba.

Durante os anos em que viveu no local, o cantor também aproveitou a estrutura para compromissos profissionais. Na pandemia de Covid-19, por exemplo, os ambientes da propriedade serviram de cenário para uma apresentação virtual.

Em 2021, o imóvel foi colocado à venda por R$ 43 milhões. Naquele período, Luan já estava morando em outra residência na mesma região e procurava um espaço maior.

Mansão foi vendida após dois anos no mercado

Depois de aproximadamente dois anos anunciada no mercado imobiliário, a propriedade encontrou um comprador em dezembro de 2023.

O preço pedido representava uma diferença de cerca de R$ 10 milhões em relação ao valor de aquisição divulgado anteriormente. No entanto, não foram confirmados os valores efetivamente pagos na negociação.

Também não foram divulgados detalhes sobre a identidade do comprador ou as condições finais da venda. O que se sabe é que a mansão, marcada pela estrutura de alto padrão e pelos ambientes amplos, deixou de fazer parte do patrimônio do cantor após anos como uma de suas principais residências.