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O ator britânico Patrick Stewart, intérprete do Professor Xavier na franquia X-Men, teve a causa da morte revelada — o óbito ocorreu no final do mês de outubro, quando ele tinha 86 anos.

De acordo com o portal norte-americano TMZ, especializado em celebridades e que teve acesso à certidão de óbito do artista, Stewart morreu em decorrência da doença de Alzheimer e demência com corpos de Lewy — uma forma progressiva de demência que afeta a memória, o pensamento e o movimento.

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O documento atesta ainda que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ademais, os restos mortais do ator, também conhecido por interpretar o personagem Capitão Picard em Star Trek, foram tratados por meio de hidrólise alcalina — também conhecida como cremação em água. O procedimento, que utiliza água e produtos químicos em vez de chamas, aconteceu no dia 3 deste mês.

Patrick Stewart morreu em casa

O artista, de 86 anos, morreu em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A confirmação foi feita por meio de um comunicado divulgado por representantes dele. Segundo a declaração, o veterano enfrentava Alzheimer e demência por corpos de Lewy.

Com uma carreira de seis décadas no teatro, no cinema e na televisão, Stewart conquistou gerações ao interpretar personagens como o Professor Charles Xavier, líder dos mutantes da Marvel, e o Capitão Jean-Luc Picard, da franquia Jornada nas Estrelas.

O ator também estava confirmado no elenco de Vingadores: Doutor Destino, previsto para dezembro de 2026, que marcará um de seus próximos lançamentos nas telas.

Professor Xavier colocou Patrick Stewart em destaque

Em 2000, Patrick Stewart estreou como Professor Charles Xavier em X-Men: O Filme. Na produção, deu vida ao mentor dos mutantes e fundador dos X-Men, papel que interpretou em diferentes momentos da franquia.

Além da trilogia original, o ator retornou em X-Men: Dias de um Futuro Esquecido, longa que reuniu diferentes gerações de personagens da saga.

Em 2017, Stewart voltou a interpretar Xavier em Logan, filme protagonizado por Hugh Jackman que apresentou uma versão envelhecida do personagem. A produção marcou uma despedida emocionante do ator do papel, após anos associado ao líder dos mutantes.

Universo Marvel eternizou seu personagem

Anos depois de sua trajetória nos filmes dos X-Men, Patrick Stewart também chegou ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022), o artista interpretou uma variante de Charles Xavier, em uma participação que conectou diferentes versões do universo dos super-heróis.

O ator também estava confirmado em Vingadores: Doutor Destino, próximo filme da Marvel previsto para dezembro de 2026. A produção deve reunir personagens de diferentes franquias do estúdio.

Em comunicado divulgado após a morte do ator, a Marvel Studios lamentou a perda de Patrick Stewart e destacou a importância de sua interpretação do Professor Charles Xavier para a trajetória dos filmes de super-heróis.