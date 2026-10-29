Como fica o universo Marvel sem Patrick Stewart?

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O ator britânico Patrick Stewart, conhecido por interpretar o professor Xavier na franquia X-Men, morreu aos 86 anos, na última quarta-feira, 28. A informação foi confirmada em suas redes sociais. Segundo o comunicado, o artista estava em casa, em Los Angeles, e enfrentava um tratamento contra a doença de Alzheimer e a demência por corpos de Lewy.

"Anunciamos com grande tristeza o falecimento de Sir Patrick Stewart ontem, em sua casa em Los Angeles, sob os cuidados amorosos de sua querida esposa Sunny, após uma breve e comovente jornada contra a Doença de Alzheimer e a demência por corpos de Lewy", diz a nota.

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A última aparição do eterno Professor Xavier nos cinemas será em dezembro, no filme Vingadores: Doutor Destino.

Em comunicado, a Marvel Studios lamentou a morte do artista e destacou seu legado cultural e a contribuição para o universo cinematográfico da franquia.

Como fica o Professor Xavier na Marvel?

Apesar da despedida, o Professor Xavier continuará no universo dos X-Men. A Marvel já anunciou um novo intérprete para o personagem: Christopher Abbott, que assumirá o papel no próximo filme da equipe de mutantes.

O longa, dirigido por Jake Schreier, tem estreia prevista para maio de 2028 e faz parte dos planos do estúdio de renovar o elenco dos X-Men após Vingadores: Guerras Secretas.

Assim, a morte de Patrick Stewart não representa o fim do Professor Xavier nas telas, mas encerra a trajetória de um dos intérpretes mais marcantes do personagem.