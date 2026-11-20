A morte do influenciador digital Gabriel Félix, aos 29 anos, nesta quinta-feira, 19, comoveu seguidores nas redes sociais.



Além da despedida precoce, a história do jovem ganhou destaque pela relação com a filha Amelie, de 3 anos. Gabriel também perdeu o pai durante a infância e, por conhecer desde cedo a ausência da figura paterna, fazia questão de estar presente na criação da menina.





Foto: Reprodução redes sociais

Influenciador perdeu o pai ainda na infância

Gabriel tinha apenas 6 anos quando o pai morreu. A experiência de crescer sem essa presença marcou sua história e refletia na maneira como enxergava a paternidade. Nas redes sociais, ele compartilhava frequentemente momentos ao lado de Amelie e demonstrava o quanto ser pai havia transformado sua vida.

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Um dos registros mais emocionantes foi uma fotografia em que Gabriel recriou uma imagem antiga na qual aparecia ainda bebê, no colo do próprio pai. Dessa vez, ele ocupava o lugar do pai e segurava a filha nos braços, repetindo a cena de uma geração para outra.





Prima de Gabriel se pronuncia sobre a causa da morte

De acordo com a prima de Gabriel, Gisele Mateus Gonçalves no X, ele passou mal durante a partida de futebol. "Até o momento foi identificado como um mal súbito".

De acordo com ela, Gabriel Félix havia saído com os colegas para um jogo, mas acabou não participando da partida por que já estaria se sentindo mal e não resistiu aos primeiros socorros

Última declaração sobre a filha ganha repercussão

Pouco antes de morrer, Gabriel publicou uma fotografia de Amelie brincando em um balanço e fez uma reflexão sobre a experiência de ser pai.

"Às vezes paro e penso: 'Caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso'. Que doideira a vida", escreveu.



A publicação ganhou ainda mais significado após a morte do influenciador, que deixou a menina aos 3 anos, idade em que ele próprio ainda era criança quando perdeu o pai.





Foto: Reprodução redes sociais

Esposa confirma morte e faz homenagem

A morte de Gabriel foi confirmada pela esposa, Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, que publicou uma homenagem ao companheiro nas redes sociais. Em um dos trechos, ela falou sobre a dor da perda e destacou o amor construído pela família.





"O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história", escreveu.

Gabriel e Isabelle estavam juntos desde 2021. O casal ficou noivo em julho de 2025, durante uma viagem à Itália, e planejava construir uma casa para viver com a filha.