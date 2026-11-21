O casamento da apresentadora Patrícia Abravanel com o ex-ministro Fábio Faria teria chegado ao fim, mesmo após rumores recentes de uma possível reconciliação.



Segundo informações publicadas pelo portal NaTelinha nesta sexta-feira, 20, a filha de Silvio Santos teria decidido encerrar o relacionamento após uma crise provocada pela divulgação de conversas entre Fábio Faria e Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

De acordo com pessoas próximas à apresentadora, ouvidas pelo portal, não houve uma retomada do relacionamento. Entre os indícios do rompimento estão o fato de Patrícia não estar mais usando aliança e a saída de Fábio da residência onde o casal morava, no início de outubro.

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Ainda conforme a publicação, a apresentadora teria enfrentado um período de sofrimento em meio à exposição pública do caso, mas conta com o apoio de familiares e estaria determinada a seguir a vida sem o ex-marido.





Foto: reprodução redes sociais

Conversas vazadas teriam provocado crise no casamento

A crise entre Patrícia Abravanel e Fábio Faria teria se intensificado após a divulgação de mensagens trocadas entre o ex-ministro e Daniel Vorcaro. A repercussão das conversas, que vieram à tona em meio às polêmicas envolvendo o proprietário do Banco Master, teria provocado decepção na apresentadora e contribuído para o desgasta da relação.





Os rumores sobre uma possível separação ganharam força em outubro, quando Patrícia apareceu sem aliança em registros publicados nas redes sociais. Na mesma época, Fábio também chamou atenção pela ausência em uma viagem realizada pela apresentadora com os filhos e a mãe, Íris Abravanel.

Apesar das especulações, notícias sobre uma possível reconciliação voltaram a circular nesta semana. No entanto, a nova apuração do NaTelinha aponta que Patrícia não teria mudado de decisão e que o relacionamento permanece encerrado.



História do casal

Patrícia Abravanel e Fábio Faria começaram a namorar em 2013 e oficializaram a união em 29 de abril de 2017. A cerimônia aconteceu na mansão da família da apresentadora, localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo.

Durante o casamento, o casal teve três filhos. A relação também colocou a apresentadora, filha de Silvio Santos, e o ex-ministro no centro das atenções do público.