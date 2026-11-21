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A influenciadora Isabelle Abreu, conhecida nas redes sociais como Xsbel, encontrou uma carta escrita pelo noivo, Gabriel Félix, para a filha do casal, Amelie, de 3 anos. O texto foi divulgado por ela nas redes sociais após a morte repentina do noivo, aos 29 anos, na noite da última quinta-feira, 19.

Gabriel Félix escreveu para carta para filha antes de morrer. - Foto: Reprodução/Instagram

Intitulada como “Amelie primeiros passos”, a mensagem foi escrita em 5 de outubro de 2024, pouco depois da menina começar a andar, e deixava conselhos para filha ler no futuro.

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“E agora, Amelie, o mundo é o seu parquinho de diversões, você começou a estrear os seus pezinhos 0 km. Lembre-se sempre de três coisas: primeiro: o amor é tudo que importa; segundo: seja sempre gentil e aprecie o caminho, pois é nele que você sempre vai estar. A chegada é só uma direção”, escreveu.

Em outro trecho, o influenciador aconselhou a buscar nas lembranças felizes forças para enfrentar momentos difíceis.

“Vão ter dias difíceis, mas é dos momentos felizes que você deve se lembrar e voltar neles quando se sentir cansada ou perdida. Eu, a sua mãe e Deus te amamos e você sempre vai ser a nossa menininha”, disse.

Encerrando com uma frase religiosa: "Jesus é o caminho, a verdade e a vida".

Morte de Gabriel Félix

Gabriel Félix morreu nesta quinta-feira, 19, aos 29 anos. Segundo relato da prima, Gisele Mateus Gonçalves, o influenciador passou mal antes de participar de uma partida de futebol com amigos. Ele havia passado o dia gravando vídeos normalmente e não chegou a entrar em campo.

A morte foi confirmada por Isabelle na manhã de sexta-feira, 20. Nas redes sociais, o influenciador costumava compartilhar momentos da rotina ao lado da noiva e da filha.