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O Grupo Mateus resolveu expandir seus empreendimentos para o setor farmacêutico. A empresa, que é considerada uma gigante dos supermercados, anunciou o lançamento de uma nova unidade da Mix Toureiro Farma, com medicamentos a partir de R$ 0,99.

Mix Toureiro Farma - Foto: Reprodução | Redes sociais

A loja fica localizada na Avenida Coronel Fonseca, próximo à rodoviária, no município Balsas, no Maranhão. A promoção segue até este domingo, 22, com uma seleção de mais de 20 produtos custando menos de 1 real.

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Dentre os principais medicamentos e outros itens comercializados estão testes de gravidez, preservativos, paracetamol, dipirona, loratadina, nimesulida, albendazol e fluconazol.

Expansão de rede

As redes da Mix Toureiro Farma fazem parte da parceria entre o Grupo Mateus e a Toureiro Farma. A ideia das empresas é ampliar a atuação delas nos segmentos de distribuição e comércio varejista de medicamentos.

Os principais pólos de ação estão nas regiões Norte e Nordeste do país. O Grupo já possui cerca de 282 unidades varejistas distribuídas por nove estados populares. São eles: Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.