ECONOMIA
Falindo? KFC anuncia fechamento em massa após franqueada acumular dívida de R$ 398 milhões
Crise de operadora responsável por 84 unidades levou ao pedido de recuperação judicial
A crise financeira de uma das operadoras franqueadas do KFC provocou o fechamento de 72 restaurantes nos Estados Unidos. A Tasty Chick’n LLC, responsável pela administração de 84 unidades da rede, entrou com pedido de recuperação judicial e solicitou à Justiça americana o encerramento dos contratos de aluguel de lojas distribuídas por dez estados.
O pedido foi apresentado com base no Capítulo 11 da legislação americana, mecanismo que permite a empresas em dificuldades financeiras reorganizar suas dívidas e tentar manter parte das operações.
Entre os estados atingidos, o Tennessee concentra o maior número de fechamentos, com 24 restaurantes. Arkansas aparece em seguida, com dez unidades afetadas, seguido pela Flórida, com oito, e pela Virgínia, com sete.
Também há lojas incluídas no processo em Kentucky, Alabama, Illinois, Indiana, Mississippi e Missouri.
Dívida milionária levou franqueada à Justiça
A situação financeira da Tasty Chick’n foi agravada por uma sequência de resultados negativos. Documentos apresentados ao tribunal apontam que o faturamento da operadora caiu 11,4% em 2024 e outros 1,4% em 2025. Em 2026, a retração chegou a 2,8% até o período considerado nos registros judiciais.
Outro indicador da crise foi a redução da margem de lucro por restaurante. O percentual, que era de 11,8% em 2023, recuou para aproximadamente 4% em 2026.
Além da queda nas receitas e do aumento dos custos operacionais, a empresa enfrentava cobranças para reformar as unidades e adequá-las aos padrões exigidos pelas marcas.
O endividamento também atingiu a relação com a Yum! Brands, controladora do KFC e do Taco Bell. Em novembro de 2025, a operadora deixou de pagar royalties e contribuições publicitárias à companhia.
A dívida com a controladora chegou a aproximadamente US$ 15,7 milhões. Considerando os principais credores, o passivo total da Tasty Chick’n alcançava US$ 67,2 milhões (aproximadamente R$ 398 milhões).
Em setembro, as marcas iniciaram procedimentos para encerrar os contratos de franquia da operadora por causa dos pagamentos em atraso.
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KFC não encerrou operações nos Estados Unidos
Apesar do impacto dos fechamentos, o pedido de recuperação judicial não significa que o KFC tenha falido ou que toda a rede americana esteja prestes a encerrar suas atividades.
A Tasty Chick’n é uma operadora independente que adquiriu o direito de administrar restaurantes das marcas KFC e Taco Bell. Portanto, o processo envolve a situação financeira dessa franqueada, e não diretamente a totalidade das operações da rede.
O episódio, porém, acontece em um momento de pressão sobre o KFC no mercado americano. No terceiro trimestre de 2026, a rede registrou queda de 6% nas vendas nos Estados Unidos. No primeiro semestre do ano, também apresentou crescimento líquido negativo no número de restaurantes, conforme informações mencionadas nos documentos judiciais.
Com o processo, parte das unidades consideradas financeiramente viáveis poderá ser transferida ou revendida a outros operadores, enquanto os restaurantes sem perspectiva de continuidade terão seus contratos encerrados.