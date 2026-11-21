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A crise financeira de uma das operadoras franqueadas do KFC provocou o fechamento de 72 restaurantes nos Estados Unidos. A Tasty Chick’n LLC, responsável pela administração de 84 unidades da rede, entrou com pedido de recuperação judicial e solicitou à Justiça americana o encerramento dos contratos de aluguel de lojas distribuídas por dez estados.

O pedido foi apresentado com base no Capítulo 11 da legislação americana, mecanismo que permite a empresas em dificuldades financeiras reorganizar suas dívidas e tentar manter parte das operações.

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Entre os estados atingidos, o Tennessee concentra o maior número de fechamentos, com 24 restaurantes. Arkansas aparece em seguida, com dez unidades afetadas, seguido pela Flórida, com oito, e pela Virgínia, com sete.

Também há lojas incluídas no processo em Kentucky, Alabama, Illinois, Indiana, Mississippi e Missouri.

Dívida milionária levou franqueada à Justiça

A situação financeira da Tasty Chick’n foi agravada por uma sequência de resultados negativos. Documentos apresentados ao tribunal apontam que o faturamento da operadora caiu 11,4% em 2024 e outros 1,4% em 2025. Em 2026, a retração chegou a 2,8% até o período considerado nos registros judiciais.

Outro indicador da crise foi a redução da margem de lucro por restaurante. O percentual, que era de 11,8% em 2023, recuou para aproximadamente 4% em 2026.

Além da queda nas receitas e do aumento dos custos operacionais, a empresa enfrentava cobranças para reformar as unidades e adequá-las aos padrões exigidos pelas marcas.

O endividamento também atingiu a relação com a Yum! Brands, controladora do KFC e do Taco Bell. Em novembro de 2025, a operadora deixou de pagar royalties e contribuições publicitárias à companhia.

A dívida com a controladora chegou a aproximadamente US$ 15,7 milhões. Considerando os principais credores, o passivo total da Tasty Chick’n alcançava US$ 67,2 milhões (aproximadamente R$ 398 milhões).

Em setembro, as marcas iniciaram procedimentos para encerrar os contratos de franquia da operadora por causa dos pagamentos em atraso.

KFC não encerrou operações nos Estados Unidos

Apesar do impacto dos fechamentos, o pedido de recuperação judicial não significa que o KFC tenha falido ou que toda a rede americana esteja prestes a encerrar suas atividades.

A Tasty Chick’n é uma operadora independente que adquiriu o direito de administrar restaurantes das marcas KFC e Taco Bell. Portanto, o processo envolve a situação financeira dessa franqueada, e não diretamente a totalidade das operações da rede.

O episódio, porém, acontece em um momento de pressão sobre o KFC no mercado americano. No terceiro trimestre de 2026, a rede registrou queda de 6% nas vendas nos Estados Unidos. No primeiro semestre do ano, também apresentou crescimento líquido negativo no número de restaurantes, conforme informações mencionadas nos documentos judiciais.

Com o processo, parte das unidades consideradas financeiramente viáveis poderá ser transferida ou revendida a outros operadores, enquanto os restaurantes sem perspectiva de continuidade terão seus contratos encerrados.