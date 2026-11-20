De pequenos negócios a iniciativas de tecnologia, moda autoral, arquitetura e inovação, empreendedores negros ampliam sua participação no mercado baiano.

O empreendedorismo negro tem conquistado cada vez mais espaço na economia baiana. Em Salvador, onde a população negra representa uma parcela expressiva da sociedade, iniciativas lideradas por pessoas pretas e pardas vêm mostrando que a capacidade de inovar, gerar renda e criar oportunidades ultrapassa os segmentos tradicionalmente associados à cultura e à identidade afro-brasileira.



Para entender como essa dinâmica acontece na prática, o portal A TARDE conversou com Jaci Germano (@pudim_memoria_oficial), empreendedora responsável pelo negócio Pudim e Memória e formada em Administração de Empresa e pós graduada em negócio e Pessoas, que compartilhou sua trajetória, os desafios para conquistar espaço no mercado e os planos para alcançar a independência financeira por meio do próprio empreendimento.

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Jaci Germano - Foto: Divulgação

Jaci Germano transformou o amor pelos pudins em oportunidade de renda

O projeto nasceu do desejo de conquistar independência financeira e transformar uma habilidade pessoal em uma fonte de renda.

Segundo Jaci, a vontade de ter o próprio negócio foi o principal incentivo para dar o primeiro passo. A produção de pudins, que começou como uma possibilidade de empreender, passou a representar também a construção de uma nova trajetória profissional.

"A ideia surgiu do desejo de conquistar minha liberdade financeira e construir algo que fosse meu. Sempre tive vontade de empreender e percebi que poderia transformar uma habilidade e o amor pela produção de pudins em um negócio", conta.

Foto: Divulgação

O início, no entanto, não foi simples. A falta de recursos financeiros esteve entre as principais dificuldades enfrentadas para tirar o projeto do papel. Sem o capital necessário para investir em todas as ideias, a empreendedora precisou adaptar a produção e aproveitar os recursos disponíveis.

"Foi preciso aprender a trabalhar com o que eu tinha disponível, fazer escolhas e entender que empreender também é saber começar, mesmo sem ter todas as condições ideais", relata.

Atualmente, o Pudim e Memória ainda não representa a principal fonte de renda de Jaci, mas continua sendo um projeto no qual ela aposta para alcançar a independência financeira. Para avançar, ela aponta o acesso ao crédito e a capacidade de investimento como os principais desafios.

"Para crescer, precisamos investir em equipamentos, matéria-prima, estrutura e divulgação. Muitas vezes, temos disposição, ideias e vontade de crescer, mas falta acesso aos recursos financeiros necessários para transformar esses planos em realidade", afirma.

Consumo consciente também fortalece a economia negra

Para Jaci, incentivar o consumo de produtos e serviços de empreendedores negros é uma maneira de movimentar a economia, gerar oportunidades e reconhecer talentos que nem sempre encontram espaço no mercado.

"Quando consumimos produtos e serviços de empreendedores negros, estamos fortalecendo negócios, gerando renda, criando oportunidades e contribuindo para uma economia mais justa. É também uma forma de reconhecer talentos, valorizar histórias e ampliar a representatividade", destaca.

A empreendedora também ressalta que o fortalecimento do empreendedorismo negro precisa ir além da visibilidade. Para ela, é fundamental que os negócios tenham acesso a crédito, investimentos e condições concretas para crescer.

"Não se trata apenas de comprar um produto, mas de ajudar a fortalecer sonhos e transformar realidades", completa.

Um sonho que vai além do próprio negócio

Mesmo diante dos desafios, Jaci mantém planos de ampliar o Pudim e Memória e fazer com que o empreendimento se torne sua principal fonte de renda. Mas seus objetivos não se limitam ao crescimento individual.

A empreendedora também deseja incentivar outras mulheres a desenvolverem seus próprios projetos e conquistarem autonomia financeira.

"Meu maior sonho é conquistar minha liberdade financeira por meio do meu negócio e, além disso, poder ajudar outras mulheres a desenvolverem seus próprios projetos. Quero crescer, mas também quero que minha trajetória possa inspirar outras mulheres a acreditarem em si mesmas", afirma.

A experiência de Jaci mostra uma das dimensões do afroempreendedorismo: a transformação de habilidades, ideias e conhecimentos em oportunidades de geração de renda.

Em um cenário que também envolve tecnologia, inovação, finanças e economia criativa, o fortalecimento desses negócios representa não apenas a realização de projetos individuais, mas a possibilidade de ampliar a participação da população negra na construção da economia baiana.





Black Money e os desafios para crescer

Apesar do potencial de crescimento, o acesso ao crédito continua sendo um dos principais obstáculos para quem empreende. A dificuldade de conseguir financiamento, investir em equipamentos e ampliar a estrutura de produção pode impedir que pequenos negócios avancem para novas etapas.

Na Bahia, uma das iniciativas voltadas a enfrentar esse cenário é o CrediAfro, linha de crédito do Governo do Estado, desenvolvida por meio da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), em parceria com a Desenbahia. O programa oferece empréstimos de até R$ 50 mil para empreendedores negros.

Outro exemplo é o Afrocolab, espaço colaborativo criado para fortalecer a comercialização de produtos e serviços de empreendedores negros e indígenas. Em agosto de 2026, a iniciativa alcançou R$ 1 milhão em vendas acumuladas e já havia beneficiado 380 empreendedores desde sua criação, em 2023.

Os resultados mostram como políticas de incentivo, espaços de comercialização e oportunidades de financiamento podem contribuir para que negócios independentes conquistem novos mercados.