Conectando o mercado publicitário baiano ao cenário nacional, a Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro) realizou nesta terça, 17, no auditório do IEL Bahia, em Salvador, mais uma edição da Rodada Nacional. O circuito de encontros passa por 12 estados brasileiros e reúne representantes do setor para discutir tendências e desafios enfrentados pelas agências, além de apresentar serviços e ferramentas oferecidos pela entidade aos associados.

Segundo a presidente da Fenapro, Ana Celina Bueno, a iniciativa tem como principal proposta apresentar os serviços oferecidos pelo sistema da entidade. “Nós temos uma relação hoje de serviços como pesquisa salarial, orientação em relação à reforma tributária, uma plataforma de preços referenciais de serviços, uma série de possibilidades de apoio aos donos de agência e que não é de ciência de todos”, afirmou.

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Para ela, o encontro contribui para a integração das agências de diferentes estados e o consequente fortalecimento do setor. “Hoje nós temos o nosso sistema muito focado em dar formação e trazer subsídios que ajudem os donos de agência a melhorar a sua gestão. Nós vamos ter muito mais efetividade e vamos ser mais fortes enquanto sistema à medida que essas pessoas souberem e usufruírem disso”, reforçou.

A programação também trouxe discussões sobre questões que fazem parte da rotina das agências, como compliance, governança corporativa, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e uso de inteligência artificial (IA). Além de Ana Celina, o encontro contou com a participação dos advogados Rodrigo Fortuna e Luciana Novaes.

Para o presidente do Sistema das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-BA), Paulo Coelho, a realização da Rodada Nacional em Salvador permite aproximar o mercado baiano das discussões que ocorrem em âmbito nacional. “A proposta é trazer a Ana Celina, que é a presidente da Fenapro, para dar uma visão geral do que está acontecendo no Brasil e de como o mercado local está reagindo”, pontuou.

Diante das particularidades do setor publicitário baiano, Paulo avalia que há um cenário de mudança impulsionado não apenas pelo avanço da inteligência artificial, mas pela influência do ambiente digital como um todo. Ele também citou como desafios a redução da circulação de recursos no setor, além da saída ou venda de grandes empresas que atuavam no estado.

O presidente pontua ainda que a presença da Bahia no circuito reforça a posição histórica do estado na publicidade nacional. À frente do Sinapro-BA, que representa 75 agências no estado, ele defende a aproximação entre diferentes mercados para discutir desafios comuns e fortalecer a atuação local. “A gente tem que cuidar do nosso mercado. A Bahia sempre foi uma grande referência para o mercado nacional”, afirmou.

A TARDE presente

Gestora Executiva e Comercial do Grupo A TARDE, Marluce Barbosa, que também esteve no encontro, considera que a troca entre os mercados baiano e nacional amplia a presença do estado nas discussões sobre os rumos da publicidade. “A aproximação entre o mercado baiano e o mercado nacional fortalece cada vez mais a representatividade da Bahia e as transformações de demandas locais em pautas estratégicas e de alcance federal”, afirmou.

“O Grupo A TARDE tem acompanhado e respondido às transformações do mercado publicitário, sempre se aliando aos debates institucionais promovidos pelo sistema Fenapro, Sinapro, pelo Cenp, por meio de articulações setoriais, produção de conteúdos analíticos, eventos de conexão empresarial, além da inovação e transformação da comunicação que estamos atravessando aqui no grupo, de forma crescente e proativa”, acrescentou Marluce.

O Sistema Nacional das Agências de Propaganda é formado pela Fenapro, por 20 Sinapros estaduais e três delegacias regionais. A estrutura reúne mais de 870 agências associadas, 1,5 mil sindicalizadas e mais de 50 mil colaboradores em todo o país. A Rodada Nacional passou por Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza antes de chegar a Salvador e encerra a agenda de 2026 com etapas em Natal e Curitiba.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló