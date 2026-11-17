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O Pix por aproximação poderá ganhar uma nova funcionalidade em 2027, permitindo que pagamentos sejam realizados mesmo quando o usuário estiver sem acesso à internet. Atualmente, o Banco Central trabalha na implementação da novidade no sistema de pagamento.

Para a nova funcionalidade, seria utilizado a tecnologia por aproximação, a NFC. Esse recurso poderá ser utilizado por meio dos celulares, cartões com chips, tags e dispositivos como relógios inteligentes.

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Quais são as novidades do Pix?

Após o Pix completar seis anos de funcionamento nesta segunda-feira, 16, o Banco Central anunciou uma série de novidades para o sistema nos próximos anos.

Entre as principais mudanças estão: novas regras para a cobrança híbrida, modelos de comunicação entre instituições e clientes e o Pix automático.

Para o Pix automático, o Banco Central prevê uma série de avanços. Entre elas, a possibilidade de realizar pagamento parcial de uma cobrança e novas formas de configurar pagamentos recorrentes.

Além disso, existe a possibilidade de conectar o Pix a sistemas de pagamento em outros países. De acordo com informações da CNN, uma das alternativas é a integração com sistema europeu de pagamentos instantâneos.

Quando as novidades entrarão em vigor?

O calendário para implementação das novidades estão distribuídas da seguinte forma:

1º de fevereiro de 2027: novas regras para a cobrança híbrida, que reúne boleto e QR Code Pix no mesmo documento, com o objetivo de evitar pagamentos em duplicidade.

1º de fevereiro de 2027: instituições financeiras deverão comunicar os clientes quando houver registro de suspeita fundamentada de fraude.