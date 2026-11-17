A terceira edição do Summit de Negócios Made in Bahia reuniu nesta terça-feira, 17, representantes empresariais, investidores, especialistas e autoridades políticas para debater oportunidades e desafios para o setor empresarial baiano.

O evento, realizado pelo Grupo Business Bahia, discutiu a economia brasileira e baiana, além de discutir tendências e potencialidades econômicas da Bahia.

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Entre os painéis realizados estão as perspectivas diante do cenário após eleições. Para as lideranças, os próximos anos serão marcados por altas taxas de juros, reforma tributária e mudanças na escala 6x1 que trazem preocupação para o setor.

"Vamos discutir a "tempestade perfeita". O ano que vem deve ser o mais desafiador das últimas décadas. Teremos a implantação da reforma tributária com o maior IVA do mundo, da nova rotina de trabalho com a escala 5x2 que afeta diretamente as empresas e aumenta os custos, além de estarmos enfrentando o maior juros do mundo e um déficit fiscal. O evento é exatamente proporcionar um olhar mais crítico sobre o cenário", disse Carlos Falcão, CEO do Grupo Business Bahia.

Carlos Falcão, CEO do Grupo Business Bahia. - Foto: Carla Melo | Ag. A Tarde

A expectativa é reunir 150 lideranças empresariais de vários setores econômicos e especialistas na área de economia, finanças, comercial e mais.

Eduardo Salles, deputado estadual e presidente da comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa da Bahia foi uma das lideranças responsáveis pela abertura do evento. Para ele, é necessário unir políticas públicas com o setor empresarial, principalmente ligadas à diminuição das burocracias e excesso da carga tributária.

"Será um cenário muito importante, nós saímos agora de campanhas eleitorais, mas teremos novas sinalizações nos governos estaduais e federal para termos condição efetiva para todas as potencialidades do nosso estado sejam efetivadas. Como presidente da comissão na assembleia vou trazer essa importante e apresentar os desafios e soluções", disse o parlamentar.

Eduardo Salles, deputado estadual e presidente da comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo - Foto: Carla Melo | Ag. A Tarde

Para a presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, o Summit de Negócios aparece como uma oportunidade de reunir os passos decisivos para o empresário baiano nos próximos anos.

“Essa integração do empresarial baiano é muito importante porque é uma oportunidade para a gente compartilhar as conquistas, os desafios do que estão por vir em 2027. Majoritariamente, a população decidiu pela continuidade de um governo que mostra algumas vantagens e possibilidades, mas ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade porque se pudesse definir o próximo ano será um ano de execução: A Bahia apresenta uma série de oportunidade e essas devem ser executada”, disse Isabela Suarez.

Isabela Suarez, presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Summit de Negócios 2027

Além das discussões, o evento ainda divulgou a data da quarta edição do Summit de Negócios Made In Bahia, a ser realizado nos dias 8 e 9 de junho de 2027.

"Na próxima edição, algo bem diferente . Vamos estar construindo o Summit conjuntamente com essas pessoas que estarão e escolherão os palestrantes, os painéis e as ativações que deseja ver no próximo evento", anunciou Carlos Falcão.