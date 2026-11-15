Carlos Henrique diz que a escala 5x2 já é real. Agora só falta ajustar

Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (FIEB) diz que a nova escala de trabalho, cinco dias de labuta e dois de descanso, já é um fato consumado e o desafio agora é adequar os diferentes modelos de jornada às novas regras.

– Hoje ninguém está discutindo mais o mérito da decisão, que já foi tomada e precisa ser respeitada. O que se discute agora é como fazer, assegurando o direito que os trabalhadores conquistaram e que as empresas tenham segurança jurídica.

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Ele destaca a necessidade de regulamentação por parte do Ministério do Trabalho, embora o projeto principal ainda esteja em discussão no Congresso e no STF.

Desafio – Segundo o IBGE a Bahia tem 74.043 indústrias, que representam mais de 25% do PIB de R$ 467,7 bilhões (dados de 2024) e pouco mais de 4% do PIB nacional. Não é pouca coisa e por isso a regulamentação gera grande expectativa.

– Estamos aguardando ansiosamente a portaria do Ministério do Trabalho, para que as empresas tenham segurança de como se adequar sem que isso gere passivos trabalhistas.

Ele lembra que durante a tramitação no Congresso tanto a Confederação das Indústrias quando a Confederação do Comércio (CNC) entenderam que a matéria exigia mais tempo de discussão.

Tempo que não foi esticado, ressalte-se. Por isso, segundo Carlos Henrique, a mudança é um desafio diante dos históricos acordos trabalhistas.

Jabes espera fim da federação do PP com o UB para tocar o barco

Após romper com o prefeito Valderico Júnior (UB), de Ilhéus, Jabes Ribeiro, ex-prefeito três vezes, ex-deputado federal duas, diz estar esperando o fim da federação entre o PP, do qual ele é secretário geral na Bahia, e o UB, o que ocorre em 2028, para ver que rumo tomar.

– Valderico não cumpriu nenhum acordo comigo, todos eles firmados na vista de ACM Neto. Então, eu me sinto à vontade.

Acaso poderia apoiar Adélia Pinheiro, a candidata do PT que Valderico derrotou em 2024?

– Nossa ideia é lançar candidato próprio, mas as análises de cenários incluem também. Lá em Brasília o partido já deu sinais de uma aproximação com Lula. Deixa ver como fica lá para ver como vai ficar cá.

Noutras palavras 2028 em Ilhéus vai dar um bom calamengau, com o ex-prefeito Marão, o grande derrotado.

Projeto para inadimplentes

A Alba deve votar ainda este ano o projeto do deputado Marquinhos Viana (PV) que permite a municípios com menos de 50 mil habitantes, em situação de emergência, firmar convênios com os governos federal e estadual mesmo que estejam com pendências.

O projeto já teve parecer favorável do relator Bobô (PCdoB) e foi aprovado na Comissão de Finanças. E vai valer? A dúvida é sobre se a Alba pode legislar sobre isso.

Jerônimo quer anunciar o novo secretariado dia 13

Jerônimo ainda não marcou data, mas no entorno dele se diz que em 13 de dezembro vai anunciar o secretariado com o qual vai começar o segundo mandato.

Também nos bastidores, se diz que o nome certo é Bruno Monteiro na Comunicação, mas as atenções estão voltadas mais para o mundo político, ou mais especificamente para Feira de Santana e Vitória da Conquista, respectivamente a segunda e terceira maiores cidades da Bahia.

Em Feira, o deputado Zé Neto, figura histórica do PT, ficou na suplência. E em Conquista, quem também ficou na suplência foi Waldenor Pereira, outra figura histórica do PT. A aposta é que eles serão contemplados.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Surpresa maior

Quando jovem, Sebastião Nery, baiano de Jaguaquara, passou um tempo em Minas Gerais, por isso pinçou de lá grande parte das histórias e estórias que marcam o seu Folclore Político.

E foi daí que ele pinçou a figura de José Maria Alckmin, renomado político, advogado e economista, conhecido por sua extrema habilidade nos bastidores do poder, por isso chamado de “raposa mineira” ou “gênio da raça”.

José Maria foi ministro da Fazenda de Juscelino Kubitschek e deputado federal oito vezes a partir de 1933, figura tão conhecida quanto querida.

E eis que um dia, ele deputado, em Belo Horizonte, chega um cidadão para ele:

– Dr. Alckmin, vim lhe procurar para pedir uma ajuda. Minha mulher está na hora de ter criança e me pegou desprevenido.

E Alckmin:

– Mas meu amigo, você namorou com ela, fez o filho, passou os nove meses e ela o pegou desprevenido, imagine eu, que estou sabendo agora.