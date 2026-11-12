O vídeo de FHC, uma estupidez nestes tempos de vale-tudo em rede

Juanita Azevedo, moradora do Imbuí, estudante de comunicação, pergunta: o que o senhor nos diria da divulgação desse vídeo em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC, aparece visivelmente debilitado? (está com mal de Alzheimer em estado avançado).

Amiga, por todos os ângulos que se observa, é uma estupidez, muito pior ainda que o autor do vídeo, Wesley Oliveira, se diga jornalista.

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Veja você que a comunicação social tem como foco essencial o interesse público. A divulgação de fatos que expõem pessoas em situação de vulnerabilidade, mesmo sendo um ex-presidente da República, já revela um erro da pesada, a comunicação cheira mais a agressão.

Em rede –Talvez seja um apêndice maldito da era da sociedade em rede. Num procedimento jornalístico normal, a boa prática recomenda que se peça autorização às pessoas para filmá-las quando o assunto é em ambiente restrito.

Como pedir autorização a FHC, que por conta do Alzheimer já está juridicamente desconstituído desde abril? Wesley diz que a mulher do ex-presidente, Patrícia Kundrát, teria autorizado a filmagem, ela diz que ele tentou ridicularizá-lo.

Minha cara Juanita, fica como dizia o poeta José Malta, lá de Valença: “Tenho um profundo respeito pelos urubus, eles também fazem parte do vasto mix das criaturas divinas. Mas já que sou livre para optar, prefiro a linha dos beija-flores. Desculpem, é que eu detesto carniça!”.

Segundo Rogério Andrade, os eleitores de SAJ foram generosos

Rogério Andrade (MDB), deputado estadual e ex-prefeito de Santo Antônio de Jesus que em 2020 foi desbancado pelo atual prefeito, Genival Deolino (PSDB) – reeleito em 2024 –, se diz satisfeito com as últimas eleições lá, quando teve 24.713 votos, contra 35.640 do federal Ditinho da Avivip (UB), adversário:

– Ele teve apoio do prefeito, cunhado dele, de dez vereadores e de mais de 70 suplentes. O que me surpreendeu foi eu ter tido boa votação, mesmo no campo da oposição.

Ele diz que teve a votação mais robusta e significativa registrada por lá, mas, para jornalistas da área, a história não seria a mesma se o ex-deputado Alan Sanches (UB) não tivesse morrido em janeiro.

Alan era candidato a federal em parceria com Ditinho, que seria estadual. Quando Alan morreu, Ditinho assumiu a posição. Se assim não fosse, Rogério enfrentaria Ditinho.

Os melhores da Alba terça

Os jornalistas que cobrem a Assembleia vão eleger, terça, em votação secreta, os deputados que mais se destacaram este ano. Na contrapartida, os deputados escolhem os jornalistas que mais se destacam.

A única coisa certa é que a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), estará entre os homenageados. Isso já é uma tradição com presidentes, mas, segundo os jornalistas, ela, como primeira mulher a dirigir a Casa, faz a diferença.

Manoel Barradas, o homem do Barradão: orgulho geral

Manoel Henrique da Silva Barradas, o Manoel Barradas, o homem do nome do estádio do Vitória, em Canabrava, é o pai de D. Ieda, esposa do ex-governador João Durval Carneiro, e entre os filhos está o ex-deputado federal Sérgio Carneiro.

Ao ver, ontem, o Barradão completar 40 anos puxando Canabrava, o antigo lixão da cidade, para cima, Sérgio lembrou do avô esbanjando carinho.

Era empresário, tinha uma rede de cinemas e, lá um dia em 1947, presidente do Vitória, num jogo no Estádio da Graça, chamou o ponta direita Siri e prometeu: “Cada gol que você fizer eu lhe dou xis”.

Quando Siri fez o oitavo gol, entrou em desespero, gritando: “Siri, chega de fazer gols!”. Quitou a dívida com ingressos de cinema.

REGISTROS

Mutirão de Natal

A Alba abriu, esta semana, a 15ª edição do Mutirão de Natal, que realiza em parceria com a Igreja Adventista do 7º Dia. Vários pastores participam. Murilo Andrade, o líder deles, diz que a iniciativa é um sucesso. Já arrecadou mais de duas toneladas de alimentos.

Frei Gilson

Frei Gilson, sacerdote católico que ganhou fama atuando de influenciador digital, estará em Porto Seguro no próximo domingo para participar das celebrações dos 30 anos da Diocese de Eunápolis e dos 30 anos de episcopado de dom José Edson Santana Oliveira. A festa inclui caminhada do Centro Histórico até a Passarela da Cultura, além da missa.

Voto contra si

George Leão (MDB) se elegeu, anteontem, presidente da Câmara de Laje, no Vale do Jiquiriçá. Ele teve sete votos, o adversário Roberval do Cacau (PP), quatro. Detalhe: na hora da votação, o próprio adversário votou nele. Já viu isso?

Falso palhaço

Nas redes do sudoeste baiano, fizeram sucesso as imagens de um homem vestido de palhaço desfilando pelas ruas do povoado de Julião, em Malhada. A PM foi verificar e diagnosticou: é fake.