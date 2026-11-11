40 anos de Barradão: relembre jogos que marcaram a história do Vitória

Um dos maiores motivos de orgulho para a torcida do Esporte Clube Vitória, o Estádio Manoel Barradas, popularmente conhecido como Barradão, completa 40 anos de existência nesta quarta-feira, 11 de novembro. O nome do estádio é uma homenagem a Manoel Barradas, que presidiu o clube entre 1947 e 1949 e também atuou como conselheiro.

Inaugurado nesta mesma data, em 1986, o Barradão recebeu o amistoso entre Vitória e Santos, que terminou empatado em 1 a 1. O Peixe abriu o placar com Dino, enquanto o empate veio em cobrança de pênalti de Heider.

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O terreno do estádio foi doado pelo então prefeito de Salvador, Clériston Andrade, com apoio financeiro do Governo do Estado, na gestão de João Durval. Foi erguido sobre o antigo aterro sanitário de Canabrava.

Já em 1991, foi realizada uma grande reforma de 100 milhões de cruzeiros foi realizada, fazendo com que o Barradão se tornasse de fato a casa do Vitória. A partir daí, o clube passou a mandar a maioria dos jogos na praça esportiva.

Mudança de patamar

O Vitória mudou totalmente de patamar como clube esportivo com o Barradão. Dos 37 títulos oficiais do clube, 26 foram conquistados depois da construção do estádio, Além disso, 17 dessas taças foram erguidas diante da torcida rubro-negra.

Jogos históricos

Entre tarde e noites importantes no Estádio Manoel Barradas, a torcida rubro-negra guarda algumas partidas com carinho, entre títulos, goleadas, grandes atuações e conquistas,

Dos anos 90 até os dias de hoje, o estádio segue colecionando episódios históricos para o clube. Relembre cinco grandes jogos no Barradão.

1 de 3 Gramado do Barradão | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

2 de 3 Setor das cadeiras no Barradão | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

3 de 3 Arquibancadas do Barradão | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória 5x4 Vasco da Gama - 1999

Em uma de suas melhores campanhas na história do Campeonato Brasileiro, quando alcançou as semifinais, o Vitória eliminou o Vasco da Gama nas quartas. No primeiro dos três jogos, o Rubro-Negro saiu de um 0 a 2 para vencer por 5 a 4. Os gols foram marcados por Tuta e Artur, enquanto Fernando anotou um lendário hat-trick.

Tuta comemora gol em Vitória 5x4 Vasco - Foto: Reprodução

Vitória 2x0 Juazeiro - 2000

O Barradão registrou o maior público de sua história em 7 de maio de 2000, quando o Vitória venceu o Juazeiro por 2 a 0, com gols de Paulo Rodrigues e Claudinho, pela final do primeiro turno do Campeonato Baiano. 55.200 pessoas assistiram à partida.

Vitória 2x0 Juazeiro - 2000 - Foto: Reprodução

Vitória 6x2 Bahia - 2005

Em duelo válido pela primeira fase do Campeonato Baiano de 2005, em 28 de janeiro daquele ano, o Vitória aplicou a maior goleada em clássicos dentro do Barradão. Sem dar chance ao Bahia, o Leão atropelou com gols de Gilmar (2x), Alecsandro, Edílson, Claudiomiro e Leandro Domingues.

Vitória 6x2 Bahia - Baianão 2005 - Foto: Reprodução

Vitória 2x1 Santos - 2010

No dia 4 de agosto de 2010, o Vitória voltava a decidir um título nacional. O adversário era o Santos de Neymar e Ganso, pelo jogo de volta das finais da Copa do Brasil. Com gols de Wallace e Júnior Diabo Loiro, o Rubro-Negro virou pra cima do Peixe e, embora não tenha levado a taça, o confronto ficou marcado por uma atmosfera inesquecível no Barradão.

Arouca e Ramon Menezes durante a final da Copa do Brasil de 2010 - Foto: Reprodução

Vitória 3x2 Bahia - 2024

A grande virada do Vitória sobre o Bahia, em 31 de março de 2024, é o jogo mais recente desta lista. O Leão superou dois gols do rival e venceu o jogo de ida das finais do Baianão por 3 a 2. Os atacantes Matheus Gonçalves (2x) e Iury Castilho saíram do banco para construírem a virada.

A vitória no Barradão foi fundamental para sacramentar o título, que veio após empate por 1 a 1 na volta, encerrando um jejum de sete anos sem a conquista estadual.