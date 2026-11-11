Repórter diz que diretor do Vitória já presta consultoria para o Remo

Embora tenha confirmado sondagens por parte do Remo, o executivo de futebol do Esporte Clube Vitória, Sérgio Papellin, garantiu que está focado na reta final do Brasileirão. No entanto, um repórter afirma que o diretor tem trabalhado nos dois clubes simultaneamente.

Durante o programa ‘VOX Esporte’, no YouTube, o jornalista Abner Luiz comentou sobre os bastidores do Remo. Segundo ele, Papellin tem prestado consultoria ao departamento de futebol do clube paraense, até participando na montagem do elenco para a temporada 2027.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"[Sérgio] Papellin já trabalha pelo Remo, mesmo estando no Vitória. A entrevista que ele deu é só papo furado, dizendo que vai terminar a temporada. Ele já está em contato com o profissional contratado pelo Glauber [Gonçalves], novo presidente, e já estão montando o elenco de 2027. Já está sendo posicionado quais jogadores que estão no Remo e interessam, e os que eles gostariam de trazer em 2027", detalhou Abner.

"Ele está enganando o Vitória? Não, ele não está enganando o Vitória. Ele continua trabalhando no Vitória, vai atender o telefone uma hora ou outra para sugerir isso ou aquilo para quem está trabalhando no futebol do Remo. Não tem contrato assinado, não tem remuneração, mas Papellin já faz consultoria à administração do Remo para a próxima temporada", completou o jornalista.

Vale lembrar que Papellin já trabalhou no Rei da Amazônia em duas oportunidades: em 2008 e durante o período de 2023 até 2025.

Sérgio Papellin no Vitória

Sérgio Papellin foi contratado em janeiro deste ano para substituir Gustavo Vieira. Cearense de 67 anos, o profissional chegou ao Barradão depois de um longo trabalho à frente do Fortaleza, onde teve duas passagens importantes.

Como executivo de futebol do Vitória, Papellin conquistou a Copa do Nordeste justamente em cima do seu ex-clube. Foi responsável por contratações importantes como Luan Cândido, Cacá, Renê, Zé Vitor, Martínez e Brítez.