Vitória encaminha viagem ao exterior para monitorar novos reforços

Após o empate por 2 a 2 com o Mirassol, no último domingo, 13, o executivo Sérgio Papellin comentou sobre o jogo disputado no Maião e trouxe informações importantes sobre o planejamento do Esporte Clube Vitória no mercado da bola.

Em entrevista após o duelo válido pela rodada 27 do Brasileirão, Papellin chegou a dizer que o empate não foi um mau resultado para o Vitória. No entanto, reconheceu que as circunstâncias de abrir 2 a 0 no placar causaram um gosto amargo.

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“Antes do jogo, todos ficariam satisfeitos com o empate, mas pela situação do jogo, logicamente, ficamos muito chateados. Caímos muito de produção no segundo tempo, o Mirassol cresceu muito, nos agrediu, às vezes você fica mais recuado pela pressão que o adversário faz. O Mirassol está numa situação delicada no campeonato, então veio pro tudo ou nada", disse ao Canto Rubro-Negro.

"Ficamos chateados de não ter ganho hoje, era uma oportunidade que a gente teve, mas vamos continuar trabalhando para que isso aconteça”, completou o dirigente.

Oportunidades no mercado e viagem de monitoramento

Questionado se o Vitória pretende contratar jogadores livres no mercado, Papellin afirmou que o clube segue atento às possibilidades. No entanto, deixou claro que isso não é uma prioridade no momento, com exceção de uma “oportunidade de ouro”.

“Se aparecesse uma oportunidade, logicamente que a gente ia trazer, mas a maioria dos atletas que encerraram o contrato estão parados desde junho. Os campeonatos da Europa terminam no final de maio, então muitos atletas estão parados. Estamos na reta final da temporada, então só se acontecer realmente uma oportunidade de ouro, um atleta que não tem tanto tempo parado. Estamos atentos”, explicou.

Sérgio Papellin chegando no Maião, em Mirassol - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Sérgio Papellin ainda revelou o planejamento do Rubro-Negro de observar atletas do futebol sul-americano, já pensando na próxima temporada. O diretor afirmou que deve embarcar para a Colômbia em menos de um mês, com o intuito de iniciar esse monitoramento.

“Conversei com o Fábio [Mota, presidente], estou para viajar lá pro dia 6/7 de outubro. Estou querendo passar uns 15 dias fora [do país] para observar jogos sul-americanos. Poder ver de perto atletas que a gente pode pensar para a próxima temporada”, revelou.