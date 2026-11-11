Eis que 2028 já chegou, pelo menos no tititi, em Salvador e por aí

E já que no Brasil é assim, acaba uma eleição começa outra, 2028 já está na pauta das rodas políticas Brasil afora, e em Salvador, a capital da Bahia, principal nicho político de ACM Neto, o líder da oposição, também.

E é por aí que o rolo começa. A prefeitura de Salvador é o único núcleo de poder que Neto dispõe, onde ele imperou por oito anos, e hoje tem o prefeito Bruno Reis já na metade do segundo mandato.

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Os aliados de Lula e Jerônimo adorariam quebrar a guia. E a banda de Neto já tem candidato? O nome que emerge com mais força, nos bastidores, é o do deputado federal Leo Prates (Republicanos), que para amigos admite a pretensão, mas mantém o silêncio tático: – Só vou falar sobre isso em dezembro de 2027.

PT SE MEXE – Fala-se que o próprio ACM Neto pode ser uma opção, por falta do que fazer, mas a ideia central é um nome novo, até para o grupo engordar o pescoço.

Já entre os adversários, o cenário é bem mais embaralhado. Há um consenso de que a opção de 2024, como vice-governador Geraldo Júnior (MDB), foi um fiasco total, pior agora que ele não conseguiu nem reeleger o filho.

E o deputado Robinson Almeida, que é do PT, um dos nomes que se colocam, diz que é cedo para se discutir nomes, mas princípios, não:

– Eu só sei é que a esquerda deve se realinhar, levando em conta que nas eleições deste ano a população mostrou muita vontade de votar no 13.

Após a derrota, Robinho diz que vai abandonar a política

Duas vezes prefeito de Nova Viçosa (entre 2005 e 2012), três deputado estadual, de 2014 até agora, o deputado Robinho tentou ser federal em outubro pelo UB, mas não deu. Cogita deixar a vida pública. Ele não pode se candidatar a prefeito porque a atual prefeita de Viçosa, Luciana Machado, é mulher dele.

“O resultado das urnas nos deixa desmotivados, o político tem que trabalhar para melhorar a vida das pessoas e a vida dos baianos vem se deteriorando na segurança, saúde e educação”, desabafa.

Robinho é Carlos Robson Rodrigues da Silva, mineiro de Nanuque, mas agropecuarista no Pará, onde cria gado. Ele diz que, deixando a política, vai cuidar da vida:

– Vou cuidar da minha vida, dos meus negócios. A política é um tempo que o povo nos dá e o povo renova. Não renovou o meu mandato, então vou cuidar de mim.

Tarifa Social está chegando

A Agência Reguladora de Saneamento do Estado da Bahia (Agersa) publica no Diário Oficial de hoje a regulamentação da Tarifa Nacional de Água e Esgoto. A medida vai beneficiar 2,2 milhões de baianos e entrará em vigor em dezembro, com os descontos já nas contas de janeiro.

A Tarifa Social vai dar descontos de até 50% sobre a tarifa residencial de água e esgoto para um consumo de até 15 metros cúbicos.

PF na casa da mãe de Carletto rende falatório

A presença da Polícia Federal na casa da mãe do deputado federal Neto Carletto (Avante) para apurar supostos desvios em emendas Pix descambou nos corredores da Alba ontem. Se dizia que, na semana passada, ele ganhou as redes porque casou com a filha do senador Otto Alencar, agora vem essa bomba.

Para o deputado Robinho (UB), é “fogo amigo”: – O Carletto cresceu e o PT está minando ele. Não vai dar em nada, mas fragiliza o cara.

O deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Alba, diz não acreditar que haja qualquer motivação política. “Não creio em conotação política. Achei o valor pequeno para que houvesse algo extraordinário”, diz.

REGISTROS

Fogo em Jacobina

Jacobina começou a semana sob o terror do fogo. Um incêndio atingiu a Serra do Cruzeiro, no bairro da Serrinha, direção da Grotinha. O medo era que o fogo subisse a serra. Os bombeiros venceram, mas moradores dizem que o susto foi grande.

Artes marciais

Houve controvérsias na reunião da CCJ da Alba, ontem, na apreciação do projeto do deputado Felipe Duarte (Avante), que pretende incluir artes marciais e técnicas de defesa pessoal na rede pública estadual. O deputado Hassan (PP), relator, deu parecer favorável, mas o deputado Vitor Bonfim (PSB) pediu vistas e foi contra. Mas acabou aprovado.

Carlos Marighella

Os 57 anos da morte de Carlos Marighella, líder comunista assassinado em 4 de novembro de 1969, em São Paulo, por agentes do Dops, foram lembrados na Alba com uma Moção de Pesar, iniciativa foi do deputado Hilton Coelho (Psol).

Janones cá

A vereadora Eliete Paraguassu (Psol) apresentou projeto na Câmara de Salvador que dá o título de Cidadão Soteropolitano ao deputado federal André Janones (Rede-MG), o criador do Exército do Lula, decisivo no 2º turno presidencial.