Jerônimo vai a Feira no embalo da Micareta. Política fica para depois

Jerônimo Rodrigues, que é professor licenciado da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), foi ontem a Feira de Santana pela primeira vez após o 2º turno, anunciar a participação estadual na Micareta, que este ano será de 19 a 22/11.

Além de serviços essenciais, como saúde e segurança, anunciou algumas atrações, como Igor Kannário. Na real, foi marcar presença. E sinalizou que está de olho na Princesa do Sertão para 2028.

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Na primeira metade do mandato, ele andou flertando com o prefeito Zé Ronaldo, de quem foi adversário em 2024 no apoio a Zé Neto, levando inclusive Lula lá. Na hora H, Ronaldo apoiou ACM Neto, e Jerônimo agora caminha só, com a autoridade de governador.

Pré-candidatos – Nas urnas deste ano, ACM Neto ganhou em Feira. Teve 175.603 votos (53,33%), contra 151.212 (45,93%), o que quer dizer que Jerônimo perdeu, mas de uma forma honrosa, o que permite dar pitaco do bom em 2028.

E quem são os candidatos de 2028 em Feira? Zé Ronaldo, que está apto a disputar a reeleição, diz que só vai tratar disso no começo de 2028.

Já entre os opositores, aliado de Jerônimo, tem Zé Neto, já com seis derrotas na disputa pela prefeitura no currículo, mais fragilizado agora porque perdeu a reeleição para deputado federal.

Dois outros nomes circulam no tititi, o do deputado estadual Angelo Almeida (PT) e de Roberta Santana, secretária da Saúde. Daí sai um. Quem será? Nem Jerônimo sabe.

Campanha de arrecadação do PT fracassa. Só deu R$ 11,5 mil

O PT abriu, dia 5 deste mês, uma campanha de doação de R$ 13. Tinha como meta chegar a 538 mil contribuições, atingindo R$ 7 milhões. Teve 890 doações, R$ 11.570, apenas 0,16% do previsto, fracasso total.

A deputada Fátima Nunes, também vice-presidente da Alba, está entre os que contribuíram:

– Com certeza, já contribuímos todo mês, e quando surge uma eventual necessidade no pós-campanha contribuímos mais ainda.

Mas a boa vontade dela não atingiu a grande maioria da militância, como uma de Salvador, petista histórica, que foi categórica:

– O PT tem mais dinheiro do que eu, é um partido trilionário. Uma das militantes, a ex-presidente Dilma Rousseff, é presidente do Brics e ganha US$ 42 mil por mês. Não tem como justificar o meu sacrifício.

Guanambi em dia de luto

Guanambi amanheceu, ontem, em clima de intensa comoção. O vereador William de Zaqueu (Avante), 38 anos, morreu numa colisão frontal na noite de anteontem na BR-030, em Palmas de Monte Alto.

O ocupante do outro carro, Leonardo Martins Cordeiro, 57 anos, natural de Montes Claros, Minas Gerais, também morreu. Em 2024, William teve 2.542 votos e era sobrinho do vice-prefeito Zaqueu Rodrigues (Avante).

Espanha fecha 2026 na Alba com a arte que vem do ferro

Silvestre Gómez, o Espanha (por ser espanhol), fechando o calendário, começou a expor na Alba anteontem, mas fica até o fim da semana que vem mostrando como transformar pedaços de ferro em obras de arte, o que faz há mais de 50 anos.

Natural da Galícia, ele chegou a Salvador em 1960, trabalhou na prefeitura, no Quartel da Polícia de Choque, em Lauro de Freitas, e no Centro Social Urbano de Mussurunga, além de atuar também na construção civil.

“Não faço desenho, não faço rascunho. Coloco um bocado de ferro na bancada e vou fazendo até encontrar o perfil que me agrade. Quem gostar, gostou, quem não gostar come menos”, brinca. Mas quem vê o trabalho dele, sempre gosta.

REGISTROS

Convite à Coelba 1

A Comissão de Infraestrutura da Alba aprovou um convite para que a diretora-presidente da Neoenergia Coelba, Fabiana Carvalho Lopes, participe de uma reunião do colegiado na próxima segunda. O convite veio das recorrentes queixas da população a respeito da prestação de serviços.

Convite à Coelba 2

Aliás, as queixas contra a Coelba começam tendo a própria Alba como vítima. A presidente Ivana Bastos (PSD) conta que lá houve duas interrupções num só dia.

Coleta seletiva

A prefeitura de Tabocas do Brejo Velho, no oeste, firmou parceria com o governo para fazer lá a coleta seletiva de lixo, pela qual o material reciclável não chega no aterro. Como o município só tem 11 mil habitantes, talvez dê certo. Salvador já adotou, mas não parece.

Palmas para a Uneb

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) ganhou uma Moção de Aplausos da Alba, proposta pela deputada Fátima Nunes (PT). Trinta cursos de graduação foram avaliados com 4 e 5 estrelas na edição 2026 do Guia da Faculdade, publicação do jornal O Estado de São Paulo, em parceria com a Quero Educação.