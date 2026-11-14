E como será a disputa federal de 2030? Flávio diz que estará nela

Lá dos EUA, onde se refugiou após a eleição presidencial, Flávio Bolsonaro continua a sonhar. De lá, ele disparou um vídeo dizendo que “se a Justiça Brasileira tiver vergonha na cara, em algum momento eles vão declarar a cassação da chapa do Lula e do Alckmin por terem jogado fora da lei, terem agido de forma ilegal durante a campanha eleitoral”.

Flávio é senador pelo PL do Rio, no fim de janeiro perderá o mandato e voltará a ser cidadão comum. Por aí já se vê que em 2030 o cenário será totalmente diferente.

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1 – Lula já não poderá ser candidato, mas isso facilita a vida de outras figuras, como Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo.

2 – Flávio é acusado de alguns trambiques. E vai se livrar assim numa boa?

Polarização – Ademais, em 2030 Lula já estará com 84 anos. Isso, sem ser candidato, sinaliza o fim da Era Lula, o que também não interessa a Flávio, já que ele vai perder o alvo predileto nos xingamentos em nome de um tempo novo.

Dias atrás, Ronaldo Caiado, o ex-governador de Goiás que disputou a Presidência este ano e ficou em 5º lugar, com 2,18% dos votos, publicou um vídeo dizendo que a candidatura de Flávio foi uma armação de Lula, porque sabia que ele seria o adversário mais fácil de ganhar.

Será? É discutível, mas o certo é que nos meios políticos sempre se disse que Bolsonaro e Lula, se agredindo mutuamente, a tal da polarização, na real se retroalimentavam. Em 2030 isso acabará.

Bruno Monteiro segue para ficar na comunicação de Jerônimo

Bruno Monteiro, secretário da Cultura nos primeiros tempos de Jerônimo, na campanha afastou-se do cargo para atuar na comunicação do governador, candidato à reeleição.

Jerônimo se deu bem, todos sabem, Bruno retomou a Cultura, mas virou presença constante nas andanças de Jerônimo, sempre cuidando da comunicação.

Jerônimo promete anunciar o novo secretário de Comunicação dia 13, e Bruno aparece nos bastidores como fortíssimo candidato a ocupar o posto.

Na Secom, ninguém comenta, mas a expectativa é grande, em especial para os mais velhos. Dizem que Bruno gosta de trabalhar com a Geração Z (nascidos entre 1997 e 2012). Até se falou que a Secom seria ocupada por André Curvello, secretário na era de Rui Costa, mas ele descarta:

– Ninguém me procurou para tratar disso.

Black Friday, o agito geral

A antecipação da Black Friday, a hora em que o comércio baixa os preços visivelmente, que deveria acontecer dia 27, provocou aglomerações em lojas de vários pontos da Bahia.

Mas valeu, segundo Maria da Ajuda, 65 anos, moradora da Baixa de Quintas, que ficou das 4 da manhã até as 10h numa loja da Avenida Sete.

– O ventilador, de R$ 300, eu peguei por R$ 50. Há mais de um ano eu tento comprar.

Na folia de Feira, Jerohora volta agora a ser Zero Hora

Jornalistas que militam na imprensa feirense sempre saem na Micareta no bloco Zero Hora, que, de tanto Jerônimo pagar a conta, foi rebatizdo com o nome de Jerohora.

Este ano a coisa mudou, quem financiou o bloco foi o prefeito Zé Ronaldo e a turma passou a dizer que o Jerohora voltou a ser Zero Hora.

Abriu-se a polêmica: Jerônimo, que sempre apareceu na folia acompanhando o Jerohora, este ano vai ser desconvidado?

Chegou-se a um consenso. Se ele aparecer, como é esperado, será abraçado. Até porque, como disse um deles, a solução é elementar: “Zé Ronaldo vai ter que engolir, até porque, se não gostar, Jerônimo está aí”. Já entendi...

POLÍTICA COM VATAPÁ

Unissex

1984. Uma manobra do regime militar forçou a ausência de 112 deputados na Câmara e a Emenda Dante de Oliveira, que sacudiu o País por propor o restabelecimento das eleições diretas para a Presidência da República, na campanha das Diretas Já, caiu, embora tenha obtido 298 a favor (65 contra e três abstenções).

O clamor popular foi aplacado pela escolha de Tancredo Neves para disputar a eleição pela via indireta, no Colégio Eleitoral (que ele venceria, mas morreria sem tomar posse).

Mesmo o povo sem o direito de votar, no embalo das Diretas Já, a campanha de Tancredo fez comícios que arrebanharam multidões.

Comício em Porto Alegre, Tancredo começa a falar:

— Firmeza meus amigos, porque a luta é dura, a batalha é árdua! Essa é uma briga para machos!

Ruth Escobar, atriz, líder feminista e deputada federal, ao lado, protesta:

— Briga para machos, Dr. Tancredo? E nós, mulheres, como ficamos nessa história?

E Tancredo:

— Ora, deputada, essa palavra, macho, hoje em dia é unissex.