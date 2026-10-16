IPCA
Inflação sobe para 5,22%: o que muda na vida da população
Entenda como a alta da inflação e a Selic em 13,75% alteram os preços, o crédito e os rendimentos
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) atingiu a projeção de 5,22% para o encerramento do ano de 2026. O percentual ultrapassa o teto estipulado para a meta pelo Conselho Monetário Nacional, fixado em 4,50%. O resultado provoca alterações na rotina financeira das famílias do país.
Custo dos produtos e serviços no comércio
A elevação do indicador de preços reflete na alteração das tabelas de valores aplicadas no comércio de alimentos, combustíveis e serviços.
- Mercado: Os itens da cesta básica registram variações superiores ao índice geral em prazos curtos.
- Orçamento familiar: O dinheiro em circulação perde capacidade de aquisição em comparação ao mesmo período do ano anterior.
- Contratos: Aluguéis e mensalidades escolares sofrem reajustes calculados a partir dos índices de inflação acumulados.
Impacto na Taxa Selic e nos contratos de crédito
Para conter a variação dos preços, o Banco Central mantém a taxa básica de juros, a Selic, no patamar de 13,75% ao ano. A medida busca desacelerar a circulação de moeda e a procura por bens.
- Financiamentos: As parcelas de imóveis e veículos mantêm custos elevados nas novas contratações.
- Empréstimos: As taxas incidentes sobre o cartão de crédito e o cheque especial permanecem com cobranças altas.
- Remuneração de capitais: Os títulos de renda fixa atrelados à Selic ou ao IPCA registram rendimentos nominais maiores para os aplicadores.
Reajuste de contratos e consumo básico
- Revisão de serviços: Aluguéis, transporte e mensalidades escolares sobem conforme a inflação acumulada do período.
- Cesta básica: Mudança de marcas e substituição de itens essenciais ocorrem em resposta ao encarecimento de alimentos no varejo.
Crédito imobiliário e pessoal
- Parcelas e margem de renda: A manutenção dos juros em 13,75% eleva o valor inicial das prestações de financiamentos imobiliários e exige maior renda comprovada dos compradores.
- Juros no consumo: Modalidades como cheque especial e cartão rotativo mantêm cobranças elevadas, desacelerando a compra de bens duráveis.
Rendimento de aplicações financeiras
- Ganho real na renda fixa: Aplicações atreladas ao CDI ou ao IPCA rendem acima da taxa de inflação de 5,22%.
- Rendimento da caderneta de poupança: Com a Selic atual, o rendimento da poupança aproxima-se da inflação acumulada, gerando rendimento real inferior em comparação aos títulos públicos do Tesouro Direto.
Resumo dos indicadores econômicos
- IPCA (Inflação projetada): 5,22% ao ano
- Teto da meta do IPCA: 4,50% ao ano
- Meta central de inflação: 3,00% ao ano
- Taxa Selic (Juros básicos): 13,75% ao ano