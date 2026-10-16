Inflação sobe para 5,22%: o que muda na vida da população

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O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) atingiu a projeção de 5,22% para o encerramento do ano de 2026. O percentual ultrapassa o teto estipulado para a meta pelo Conselho Monetário Nacional, fixado em 4,50%. O resultado provoca alterações na rotina financeira das famílias do país.

Custo dos produtos e serviços no comércio

A elevação do indicador de preços reflete na alteração das tabelas de valores aplicadas no comércio de alimentos, combustíveis e serviços.

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Mercado : Os itens da cesta básica registram variações superiores ao índice geral em prazos curtos.

: Os itens da cesta básica registram variações superiores ao índice geral em prazos curtos. Orçamento familiar : O dinheiro em circulação perde capacidade de aquisição em comparação ao mesmo período do ano anterior.

: O dinheiro em circulação perde capacidade de aquisição em comparação ao mesmo período do ano anterior. Contratos : Aluguéis e mensalidades escolares sofrem reajustes calculados a partir dos índices de inflação acumulados.

Impacto na Taxa Selic e nos contratos de crédito

Para conter a variação dos preços, o Banco Central mantém a taxa básica de juros, a Selic, no patamar de 13,75% ao ano. A medida busca desacelerar a circulação de moeda e a procura por bens.

Financiamentos : As parcelas de imóveis e veículos mantêm custos elevados nas novas contratações.

: As parcelas de imóveis e veículos mantêm custos elevados nas novas contratações. Empréstimos : As taxas incidentes sobre o cartão de crédito e o cheque especial permanecem com cobranças altas.

: As taxas incidentes sobre o cartão de crédito e o cheque especial permanecem com cobranças altas. Remuneração de capitais : Os títulos de renda fixa atrelados à Selic ou ao IPCA registram rendimentos nominais maiores para os aplicadores.

Reajuste de contratos e consumo básico

Revisão de serviços: Aluguéis, transporte e mensalidades escolares sobem conforme a inflação acumulada do período.

Aluguéis, transporte e mensalidades escolares sobem conforme a inflação acumulada do período. Cesta básica : Mudança de marcas e substituição de itens essenciais ocorrem em resposta ao encarecimento de alimentos no varejo.

Crédito imobiliário e pessoal

Parcelas e margem de renda : A manutenção dos juros em 13,75% eleva o valor inicial das prestações de financiamentos imobiliários e exige maior renda comprovada dos compradores.

: A manutenção dos juros em 13,75% eleva o valor inicial das prestações de financiamentos imobiliários e exige maior renda comprovada dos compradores. Juros no consumo : Modalidades como cheque especial e cartão rotativo mantêm cobranças elevadas, desacelerando a compra de bens duráveis.

Rendimento de aplicações financeiras

Ganho real na renda fixa : Aplicações atreladas ao CDI ou ao IPCA rendem acima da taxa de inflação de 5,22%.

: Aplicações atreladas ao CDI ou ao IPCA rendem acima da taxa de inflação de 5,22%. Rendimento da caderneta de poupança : Com a Selic atual, o rendimento da poupança aproxima-se da inflação acumulada, gerando rendimento real inferior em comparação aos títulos públicos do Tesouro Direto.

Resumo dos indicadores econômicos