O futuro da Bahia começa pelo debate

Na próxima semana o Business Bahia, junto com a Zum Brasil e a Zoom Imagem, realizará o Seminário Made in Bahia com o tema “O Brasil que surgiu das urnas”, onde apresentaremos novos desafios e oportunidades para a economia baiana. Compreender esse cenário e construir caminhos para o desenvolvimento do estado exige diálogo, visão estratégica e participação ativa do setor produtivo.

O seminário reunirá cerca de 150 lideranças e terá uma proposta participativa. Além das palestras e dos debates, os participantes serão convidados a contribuir para a construção da agenda do Summit Made in Bahia 2027, indicando temas prioritários, especialistas e formatos capazes de ampliar a relevância das próximas discussões.

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O Summit Made in Bahia, mais do que um evento de negócios, consolidou-se como um espaço de encontro entre lideranças empresariais, especialistas e representantes de diferentes setores para discutir competitividade, inovação e desenvolvimento.

Toda eleição encerra um ciclo e inaugura outro. Independentemente dos vencedores, as urnas redefinem prioridades, expectativas e relações políticas. Para o setor produtivo, compreender essas mudanças é essencial para orientar investimentos, identificar oportunidades, avaliar riscos e contribuir para a construção de uma agenda de desenvolvimento.

A Bahia precisa participar ativamente desse debate. O estado reúne importantes vantagens competitivas, como localização estratégica, diversidade econômica, potencial energético, vocação turística e uma base industrial relevante. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios históricos relacionados à infraestrutura, à qualificação profissional, à produtividade, à segurança jurídica e à atração de investimentos.

As mudanças no cenário nacional, somadas à implementação da reforma tributária e às novas prioridades governamentais, poderão influenciar diretamente a competitividade da economia baiana. Por isso, é fundamental discutir como transformar nossas potencialidades em crescimento sustentável, geração de empregos, aumento da renda e melhoria da qualidade de vida.

Essa construção coletiva parte de uma convicção: o desenvolvimento não pode depender exclusivamente das decisões governamentais. A iniciativa privada também precisa assumir protagonismo, apresentar propostas, estimular o diálogo institucional e contribuir para a formulação de uma agenda econômica consistente, capaz de responder aos desafios e aproveitar as oportunidades do novo ciclo.

O Brasil que surgiu das urnas ainda está sendo construído. A Bahia não pode limitar-se a acompanhar esse processo. Precisa participar ativamente dele, defendendo seus interesses, fortalecendo sua competitividade e articulando estratégias para ampliar seu papel no desenvolvimento nacional.