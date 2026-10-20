Saúde, desenvolvimento e conexões: uma agenda para a Bahia

Durante muito tempo, falar de saúde significou falar sobretudo de assistência, acesso e custos. Hoje, esse olhar precisa ser ampliado. Saúde também é economia, emprego, inovação, formação profissional, pesquisa, turismo e atração de investimentos. Mais do que consequência do desenvolvimento, pode ser uma de suas forças propulsoras.

A Bahia tem ativos importantes. Salvador reúne hospitais, centros médicos, serviços diagnósticos, universidades, empresas de tecnologia e profissionais reconhecidos. Mas bons ativos isolados não bastam. O desenvolvimento acontece quando conseguimos conectá-los e fazer com que gerem oportunidades para outras cadeias.

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O Business Bahia nos oferece uma lição nesse sentido. Ao reunir empresários e lideranças de diferentes setores em torno dos negócios e do desenvolvimento do estado, criou um verdadeiro ecossistema de conexões. O selo Made in Bahia, nascido em 2020, para apoiar empresas baianas, completa seis anos estimulando a valorização do que é produzido aqui. O Summit Made in Bahia já reuniu mais de 6 mil inscritos e mostra a força dessa integração.

Na saúde, precisamos seguir o mesmo caminho. Um exemplo concreto é o projeto Turismo e Saúde. Somados a uma das marcas turísticas mais fortes do Brasil, esses ativos permitem posicionar Salvador e a Bahia como destino para pacientes de outras regiões do país e, especialmente, de outros países, que buscam tratamentos, procedimentos, prevenção, check-ups, odontologia, reabilitação, longevidade e bem-estar.

Quem vem cuidar da saúde muitas vezes chega acompanhado, se hospeda, se alimenta, usa transporte, conhece a cidade e consome outros serviços. Quando conectamos saúde a hotelaria, gastronomia, mobilidade e cultura, um atendimento deixa de movimentar penas uma clínica ou hospital e passa a impactar toda uma cadeia econômica.

Essa visão inspira novos espaços de articulação. A Câmara de Saúde da Associação Comercial da Bahia nasce para aproximar quem pensa, quem decide, quem investe e quem cuida. O LIDE Saúde Bahia reúne lideranças para discutir desafios e inovação no setor. São iniciativas diferentes, com um propósito comum: aproximar atores que ainda atuam em ilhas.

Aí está uma das maiores oportunidades da saúde baiana: conectar hospitais a startups,

universidades a empresas, tecnologia à assistência, capital ao conhecimento, saúde ao turismo e a Bahia a outras regiões do país e a outros países. O futuro não será construído por setores isolados, mas por ecossistemas capazes de colaborar. Menos ilhas e mais pontes. Quando conectamos competências, negócios e pessoas, a saúde deixa de ser apenas uma área essencial e se torna uma poderosa plataforma de desenvolvimento para a Bahia.

*Gestora regional do Grupo Sabin