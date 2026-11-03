Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > MADE IN BAHIA

MADE IN BAHIA

Saúde em expansão

Confira a coluna Made In Bahia desta terça

Eduardo Sento Sé*
Por Eduardo Sento Sé*
Foto Ilustrativa
Foto Ilustrativa - Foto: Divulgação | GOVBA

O mercado hospitalar baiano vive um momento que merece ser observado, não apenas pela área assistencial, mas também pelo viés econômico. Salvador, que nos últimos anos passou a atrair grandes grupos nacionais de saúde, assiste agora a uma nova etapa desse processo, marcada pela abertura de unidades cada vez mais especializadas,de grandes investimentos privados e pela incorporação de tecnologias e modelos de operação que procuram combinar eficiência, segurança, conforto e atendimento mais personalizado.

Entre os movimentos recentes está a chegada de grupos de outras regiões do país, interessados no potencial do mercado baiano e na demanda por serviços específicos. Uma das novas unidades instaladas recentemente na capital baiana concentra sua atuação nas cirurgias eletivas — aquelas programadas previamente e que, por isso, permitem maior controle de todas as etapas da jornada hospitalar.

Tudo sobre Made In Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A estrutura reúne 12 salas cirúrgicas, UTI, banco de sangue, centro de imagem integrado e capacidade para realizar procedimentos de baixa, média e alta complexidade em 17 especialidades. Chama atenção também o investimento em hotelaria hospitalar, com suítes planejadas para proporcionar mais conforto, privacidade e segurança aos pacientes e acompanhantes.

Leia Também:

MADE IN BAHIA

Saúde, desenvolvimento e conexões: uma agenda para a Bahia
Saúde, desenvolvimento e conexões: uma agenda para a Bahia imagem

NEGÓCIOS

Tecnologia, talentos e o desenvolvimento da Bahia
Tecnologia, talentos e o desenvolvimento da Bahia imagem

MADE IN BAHIA

Fim dos benefícios fiscais preocupa indústria baiana?
Fim dos benefícios fiscais preocupa indústria baiana? imagem

Não se trata de um movimento isolado. Salvador também ganhou recentemente outra unidade privada dedicada a procedimentos cirúrgicos, equipada com quatro salas de cirurgia, seis salas de procedimentos e 33 leitos. Ao mesmo tempo, redes nacionais que chegaram anteriormente à Bahia ampliam suas atividades, investem na formação de profissionais e passam a oferecer programas de residência médica reconhecidos pelos órgãos competentes.

O avanço ocorre igualmente na rede pública, que atravessa um expressivo ciclo de investimentos. Entre 2023 e 2025, segundo dados oficiais, foram aplicados R$ 34,1 bilhões na saúde estadual, com a entrega de 12 hospitais e a incorporação de 1.875 leitos à rede. Em toda a Bahia, novas estruturas e unidades especializadas vêm ampliando a oferta de serviços e reduzindo a necessidade de deslocamento de pacientes.

Há, portanto, algo maior acontecendo. A saúde consolidou-se como uma frente relevante de investimento e desenvolvimento na Bahia e, ao mesmo tempo, tornou-se um setor cada vez mais segmentado. Hospitais gerais continuam fundamentais, mas passam a dividir espaço com operações voltadas a jornadas específicas, como cirurgia eletiva, ortopedia, oncologia, reabilitação e cuidados paliativos.

Para a Bahia, essa movimentação representa muito mais do que novos leitos. Significa geração de empregos qualificados, atração de médicos, empresas e fornecedores, incorporação de tecnologia, formação profissional e aumento da competição entre os operadores. Soma-se a isso o fortalecimento da infraestrutura pública, indispensável para assegurar maior alcance social aos avanços do setor. Quando investimentos públicos e privados caminham com qualidade assistencial, planejamento e boa regulação, o desenvolvimento da saúde torna-se uma notícia saudável para todos.

*Eduardo Sento Sé é superintendente do Blanc Hospital Salvador

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

made in bahia Saúde

Relacionadas

Mais lidas