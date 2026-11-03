Saúde em expansão

O mercado hospitalar baiano vive um momento que merece ser observado, não apenas pela área assistencial, mas também pelo viés econômico. Salvador, que nos últimos anos passou a atrair grandes grupos nacionais de saúde, assiste agora a uma nova etapa desse processo, marcada pela abertura de unidades cada vez mais especializadas,de grandes investimentos privados e pela incorporação de tecnologias e modelos de operação que procuram combinar eficiência, segurança, conforto e atendimento mais personalizado.

Entre os movimentos recentes está a chegada de grupos de outras regiões do país, interessados no potencial do mercado baiano e na demanda por serviços específicos. Uma das novas unidades instaladas recentemente na capital baiana concentra sua atuação nas cirurgias eletivas — aquelas programadas previamente e que, por isso, permitem maior controle de todas as etapas da jornada hospitalar.

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A estrutura reúne 12 salas cirúrgicas, UTI, banco de sangue, centro de imagem integrado e capacidade para realizar procedimentos de baixa, média e alta complexidade em 17 especialidades. Chama atenção também o investimento em hotelaria hospitalar, com suítes planejadas para proporcionar mais conforto, privacidade e segurança aos pacientes e acompanhantes.

Não se trata de um movimento isolado. Salvador também ganhou recentemente outra unidade privada dedicada a procedimentos cirúrgicos, equipada com quatro salas de cirurgia, seis salas de procedimentos e 33 leitos. Ao mesmo tempo, redes nacionais que chegaram anteriormente à Bahia ampliam suas atividades, investem na formação de profissionais e passam a oferecer programas de residência médica reconhecidos pelos órgãos competentes.

O avanço ocorre igualmente na rede pública, que atravessa um expressivo ciclo de investimentos. Entre 2023 e 2025, segundo dados oficiais, foram aplicados R$ 34,1 bilhões na saúde estadual, com a entrega de 12 hospitais e a incorporação de 1.875 leitos à rede. Em toda a Bahia, novas estruturas e unidades especializadas vêm ampliando a oferta de serviços e reduzindo a necessidade de deslocamento de pacientes.

Há, portanto, algo maior acontecendo. A saúde consolidou-se como uma frente relevante de investimento e desenvolvimento na Bahia e, ao mesmo tempo, tornou-se um setor cada vez mais segmentado. Hospitais gerais continuam fundamentais, mas passam a dividir espaço com operações voltadas a jornadas específicas, como cirurgia eletiva, ortopedia, oncologia, reabilitação e cuidados paliativos.

Para a Bahia, essa movimentação representa muito mais do que novos leitos. Significa geração de empregos qualificados, atração de médicos, empresas e fornecedores, incorporação de tecnologia, formação profissional e aumento da competição entre os operadores. Soma-se a isso o fortalecimento da infraestrutura pública, indispensável para assegurar maior alcance social aos avanços do setor. Quando investimentos públicos e privados caminham com qualidade assistencial, planejamento e boa regulação, o desenvolvimento da saúde torna-se uma notícia saudável para todos.

*Eduardo Sento Sé é superintendente do Blanc Hospital Salvador