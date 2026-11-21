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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 20, um suposto acordo comercial com as Filipinas que pode afetar diretamente as exportações brasileiras. Segundo o republicano, o país asiático passará a comprar produtos agrícolas exclusivamente de fornecedores americanos a partir de 1º de janeiro.

A declaração acende um alerta para o agronegócio brasileiro, especialmente para o setor de carne suína. Isso porque as Filipinas são o maior comprador internacional do produto brasileiro, com mais de US$ 657 milhões em importações entre janeiro e outubro deste ano.

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Durante uma entrevista coletiva na Casa Branca, Trump afirmou ter proposto que os filipinos substituíssem as compras realizadas no Brasil e em outros países por produtos dos Estados Unidos.

"Vocês vão comprar 100% — não 90%, nem 95% — de seus produtos agrícolas de nós", declarou o presidente americano.

Trump também questionou a capacidade do Brasil de oferecer apoio às Filipinas em um eventual conflito com a China, utilizando o argumento para defender uma aproximação comercial com Washington.

Apesar das declarações, não foram apresentados detalhes sobre a formalização do acordo ou sobre como a exclusividade nas compras seria implementada.

Brasil pode perder mercado bilionário

Embora as Filipinas ocupem apenas a 22ª posição entre os destinos das exportações do agronegócio brasileiro, o país asiático tem papel estratégico para determinados setores.

Entre janeiro e outubro de 2026, as compras de produtos brasileiros pelas Filipinas somaram US$ 1,3 bilhão, segundo dados do Ministério da Agricultura.

A carne suína lidera a pauta de exportações, seguida pela carne bovina e pela carne de frango.

Confira os principais produtos vendidos pelo Brasil às Filipinas e valores exportados:

Carne suína US$ 657 milhões

Carne bovina US$ 315 milhões

Carne de frango US$ 181 milhões

Álcool US$ 79 milhões

Cereais, principalmente milho US$ 63 milhões

Fumo US$ 22 milhões

Os números ajudam a dimensionar o possível impacto de uma mudança nas relações comerciais. Uma eventual substituição dos fornecedores brasileiros pelos americanos poderia comprometer receitas de exportadores nacionais, sobretudo da indústria de carne suína.

Filipinas já anunciam suspensão das compras de carne suína

A declaração de Trump ocorre em meio a outra medida que preocupa o setor brasileiro. O governo filipino anunciou a suspensão temporária de importações de carne suína, por 60 dias, a partir de 22 de novembro.

A decisão, anunciada em 7 de novembro, foi motivada por uma investigação que identificou prejuízos aos produtores locais diante do aumento das importações de carne vendida a preços inferiores aos praticados no mercado filipino.

A restrição abrange nove categorias de produtos suínos, incluindo carnes frescas, resfriadas, congeladas e miúdos.

Segundo a consultoria Safras & Mercado, a medida alcança praticamente todos os tipos de carne suína que o Brasil exporta para as Filipinas.

Quais podem ser os impactos para o Brasil?

Com a suspensão, parte da carne suína brasileira destinada ao mercado filipino poderá ser redirecionada para outros países da Ásia e da América Latina.

No entanto, a ampliação da oferta nesses mercados pode aumentar a concorrência entre exportadores e pressionar os preços internacionais, principalmente de miúdos e barriga suína.

Também existe a possibilidade de reflexos no mercado interno. Caso as empresas não consigam encontrar novos compradores, parte da produção poderá permanecer no Brasil, aumentando a oferta e pressionando os preços pagos aos produtores.

O Ministério da Agricultura informou que acompanha as medidas anunciadas pelas Filipinas e avalia os possíveis impactos sobre as exportações brasileiras.

A suspensão temporária das importações e o acordo anunciado por Trump são medidas distintas. Até o momento, não há confirmação de que as Filipinas deixarão definitivamente de comprar produtos agrícolas do Brasil.