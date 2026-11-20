O dinheiro também pode ser uma ferramenta de transformação social. Em Salvador, restaurantes, marcas de roupas e lojas colaborativas lideradas por pessoas negras ajudam a movimentar a economia, gerar oportunidades e ampliar a presença de empreendedores negros no mercado.

A prática, conhecida como Black Money, incentiva a circulação de recursos dentro da própria comunidade negra, valorizando empresas, profissionais e iniciativas que historicamente enfrentam barreiras de acesso ao mercado.



Mais do que uma tendência de consumo, a proposta busca fortalecer negócios, estimular a autonomia financeira e dar visibilidade a quem empreende.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na capital baiana, esse movimento pode ser encontrado em diferentes segmentos, da gastronomia à moda autoral. Para quem deseja conhecer essas iniciativas e fazer escolhas de consumo mais conscientes, o portal A TARDE preparou um guia com sugestões de estabelecimentos e marcas para incluir no roteiro pela cidade.

Onde comer: gastronomia e identidade negra

Bar da Mônica

Localizado na comunidade da Gamboa de Baixo, o Bar da Mônica é conhecido pela comida caseira, pelas moquecas e pela localização à beira-mar. O estabelecimento, comandado por Mônica Arcela, oferece uma experiência que combina gastronomia e contato com a paisagem da Baía de Todos-os-Santos.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Ré-Restaurante Dona Suzana

Comandado por Suzana de Almeida Sapucaia, o Ré-Restaurante Dona Suzana é conhecido pelas moquecas de peixe, camarão e outros frutos do mar. O espaço tem uma proposta acolhedora e valoriza ingredientes frescos, muitos deles provenientes da pesca local.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Solar Gastronomia

A gastronomia baiana contemporânea é a proposta do Solar Gastronomia, associado à chef Andréa Nascimento. O cardápio reúne referências da culinária regional e preparações autorais, com pratos como arroz de hauçá e maniçoba.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Encantos da Maré

Sob o comando da empreendedora Deliene Mota, o Encantos da Maré aposta na culinária baiana, com destaque para moquecas, peixes, camarões e pratos com frutos do mar. O restaurante possui unidade nas proximidades da Igreja do Bonfim e outra na região da Pedra Furada.

Foto: Evellyn Teixeira

Restaurante Zanzibar

Com uma história de aproximadamente 45 anos, o Restaurante Zanzibar é comandado pela chef Ana Célia. O espaço valoriza a gastronomia africana e suas releituras, reunindo sabores, referências ancestrais e cultura negra. Entre os pratos estão o Frango Zanzibar e o Fufu Inhá.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Onde comprar: moda, identidade e empreendedorismo

Meninos Rei

Criada pelos irmãos Céu e Júnior Rocha, a Meninos Rei ganhou destaque no cenário da moda brasileira ao unir referências afro-brasileiras, ancestralidade e elementos da cultura baiana em suas criações. A marca aposta em estampas, cores e modelagens que valorizam a identidade cultural.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Ucrioulo

A Ucrioulo também integra a seleção de iniciativas para quem deseja conhecer marcas independentes ligadas à valorização da identidade negra.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Dendezeiro

A Dendezeiro é uma marca de moda criada na Bahia, conhecida por suas criações autorais e por referências culturais brasileiras. O trabalho dialoga com identidade, diversidade e valorização da estética nacional.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Negrif Oficial

A Negrif integra o segmento de marcas que trabalham a moda a partir de referências da identidade negra. A iniciativa é uma opção para quem procura conhecer e consumir produtos de marcas independentes.

Foto: Reprodução Redes Sociais

O que é Black Money e por que essa prática importa?

O conceito de Black Money está relacionado ao fortalecimento econômico da população negra por meio da valorização de negócios liderados por pessoas pretas. A proposta é ampliar as oportunidades de geração de renda, incentivar o consumo de produtos e serviços desses empreendedores e contribuir para a construção de uma economia mais diversa.

Na Bahia, uma das iniciativas que incentivam esse movimento é a Afrocolab, rede de lojas colaborativas apoiada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi).



Em agosto de 2026, o projeto alcançou R$ 1 milhão em vendas acumuladas e já havia beneficiado 380 empreendedores desde a criação, em 2023.