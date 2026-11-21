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Uma das empresas mais famosas no setor de carne suína do Paraná, o Frigorífico Rainha da Paz tenta renegociar R$ 139,06 milhões em dívidas por meio de um pedido de recuperação extrajudicial apresentado à Justiça no dia 11 de novembro de 2026. A companhia, que emprega aproximadamente 1.045 pessoas, enfrenta dificuldades financeiras mesmo após já ter passado por um processo de recuperação judicial.

Com unidades industriais e administrativas no Paraná, a empresa atribui o agravamento da situação à concorrência pela compra de suínos, ao aumento dos custos de produção e à dificuldade de acesso ao crédito. Apesar da pressão financeira, afirma que continua operando e mantendo sua estrutura produtiva.

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O novo pedido chama atenção pelo tamanho da operação. Em 2025, o frigorífico abateu 852.787 suínos e informou faturamento bruto de aproximadamente R$ 1,49 bilhão. A companhia também mantém vínculos com dezenas de produtores rurais e fornecedores da cadeia de proteína animal.

Frigorífico já passou por recuperação judicial

A tentativa de renegociação ocorre após outro processo de reestruturação financeira. Em outubro de 2022, o Rainha da Paz ingressou com um pedido de recuperação judicial, cujo plano foi homologado em fevereiro de 2024.

Agora, a empresa busca reorganizar dívidas contraídas depois daquele primeiro processo. A nova solicitação tramita na Justiça do Paraná sob o número 0005386-30.2026.8.16.0179.

Na documentação apresentada, o frigorífico afirma que enfrenta dificuldades para manter o fluxo de caixa e cumprir compromissos com fornecedores e instituições financeiras.

A companhia informa ter aproximadamente 1.045 funcionários diretos, além de manter relações comerciais com mais de 90 famílias de produtores integrados. Sua capacidade industrial é de 2.100 suínos por dia.

Concorrência por suínos pressiona operação



Entre as justificativas apresentadas à Justiça, o frigorífico aponta o avanço da capacidade produtiva de grandes empresas do setor como um dos fatores que contribuíram para o desequilíbrio financeiro.

Segundo a companhia, a expansão desses concorrentes intensificou a disputa pela compra de animais destinados ao abate, elevando o preço da matéria-prima e reduzindo a disponibilidade de suínos para frigoríficos de menor porte.

A empresa também relata que a redução dos volumes processados provocou ociosidade na estrutura industrial. Com menos animais abatidos, despesas fixas passaram a representar uma parcela maior dos custos de produção.

Outro fator mencionado é o encarecimento do crédito. Como depende de capital de giro para comprar animais, adquirir embalagens, pagar funcionários e manter a logística, o frigorífico afirma que o custo financeiro ampliou as dificuldades.

Na avaliação apresentada pela defesa, a crise tem origem predominantemente econômico-financeira, e não na interrupção das atividades. A empresa sustenta que continua produzindo e comercializando seus produtos.

Empresa abateu mais de 852 mil suínos em 2025

Os dados apresentados no processo mostram a dimensão da operação e sua participação na cadeia produtiva da carne suína.

Ao longo de 2025, o Frigorífico Rainha da Paz registrou o abate de 852.787 animais, além de informar um volume médio mensal de 6.403 toneladas de carne suína.

A estrutura produtiva inclui 95 granjas próprias e de terceiros, com unidades destinadas à produção de leitões, creches, instalações de terminação, produção de marrãs e difusão genética.

A companhia também atua nas etapas de desossa, processamento, industrialização e distribuição de carne suína e derivados.

Além da unidade industrial em Ibiporã e da estrutura administrativa em Londrina, o frigorífico informa manter estabelecimentos em outros municípios do Paraná e filiais em Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

A dimensão da operação faz com que a reestruturação financeira também seja acompanhada por produtores integrados, transportadores e fornecedores. Eventuais dificuldades nos pagamentos ou na manutenção dos contratos podem atingir diferentes elos da cadeia produtiva.

Apesar disso, o pedido não representa um anúncio de fechamento de unidades ou de demissões.

Dívida total chega a R$ 729 milhões

Embora a recuperação extrajudicial envolva R$ 139,06 milhões, os demonstrativos financeiros apresentados pela empresa apontam um passivo total consideravelmente maior.

De acordo com os documentos reproduzidos na petição, o frigorífico encerrou 2025 com R$ 700,33 milhões em obrigações contabilizadas, enquanto seus ativos somavam R$ 328,47 milhões.

Em junho de 2026, o passivo havia alcançado R$ 729,71 milhões, diante de R$ 344,20 milhões em ativos. Na mesma data, o patrimônio líquido da companhia estava negativo em aproximadamente R$ 385,51 milhões.

Mesmo diante desse cenário, a receita bruta informada para 2025 foi de aproximadamente R$ 1,49 bilhão.

Plano já tem adesão de 34,25% dos credores



A recuperação extrajudicial é um mecanismo previsto na Lei nº 11.101/2005 que permite às empresas negociar diretamente com determinados grupos de credores e apresentar à Justiça um plano de pagamento.

No caso do Rainha da Paz, a proposta abrange créditos quirografários, ou seja, aqueles que não contam com uma garantia específica, constituídos depois do pedido de recuperação judicial de 2022.

A relação inclui obrigações com fornecedores, bancos e fundos de investimento.

Segundo a petição, a companhia já conseguiu adesões que somam R$ 47,63 milhões, equivalentes a 34,25% dos créditos abrangidos pelo plano.

Entre os credores mencionados na documentação estão Banco Sofisa, Banco Daycoval, De Heus, Inova Agro e Suinosara, além de empresas relacionadas ao fornecimento de suínos.

A legislação permite que o pedido seja apresentado inicialmente com a adesão de pelo menos um terço dos créditos sujeitos ao plano. Para a homologação, porém, a empresa precisa alcançar mais da metade desses créditos no prazo legal de 90 dias, além de cumprir os demais requisitos.

O frigorífico também solicitou medidas para suspender cobranças e execuções relacionadas às dívidas incluídas na proposta. A concessão dessas medidas, entretanto, depende de análise judicial.