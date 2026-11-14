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A história de João Carlos Ferreira, proprietário da Fazenda Brejo, ilustra como a visão estratégica e a diversificação de culturas podem transformar a realidade de uma propriedade rural.

O que começou de forma despretensiosa com uma cerca viva de amora tornou-se não apenas uma fonte expressiva de renda, mas também o alicerce para a educação e o futuro da família.

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Com 13 itens na linha comercial, os quais vão desde a amora até a cachaça artesanal, propriedade no campo garante renda líquida de até R$ 30 mil por mês e assegura a sucessão familiar.



​Cultivo pagou formatura

​Tudo começou quando João Carlos resolveu colher os frutos de uma cerca viva de amora plantada na propriedade. A comercialização inicial gerou um retorno financeiro tão positivo que custeou integralmente a festa de formatura da filha, avaliada em R$ 30 mil.

Foto: Rodrigo Tardio | AG. A TARDE

​Inspirado pelo sucesso da iniciativa, o produtor expandiu o plantio: hoje, a Fazenda Brejo conta com dois hectares dedicados exclusivamente à produção de amora.

​Segredo contra a instabilidade

​A amora, no entanto, é apenas uma das peças de um complexo e bem-sucedido sistema de produção. Atualmente, a propriedade mantém 13 itens na linha comercial, criando um colchão de segurança financeira para o produtor.

Entre os principais cultivos e produtos estão:

​Café e silagem de milho: principais responsáveis pelo equilíbrio da renda da fazenda.

​Cachaça artesanal ("Tito de Paula"): produzida em alambique próprio, a bebida homenageia os pais do produtor, Carlos e Paula, carinhosamente chamado de "Tito". O processo está em fase de formalização, mantendo o caráter artesanal.

​Fruticultura e horticultura: Laranja-pocã, abacate, limão e banana-da-terra.

​Outros produtos: Aipim (mandioca), mel e milho.

​"Se o café hoje não está vendendo bem, você tem a amora, a cachaça, a laranja... Então você não passa dificuldade", destaca João Carlos, ressaltando que a estratégia permitiu custear estudos em escola particular para as filhas.

Atualmente, a fazenda registra uma renda líquida mensal entre R$ 25.000 e R$ 30.000.

​Mercado ampliado

​O sucesso da Fazenda Brejo também é reflexo de parcerias com instituições de apoio ao setor produtivo, como o Senar e o Sebrae, além do suporte municipal.

​O produtor destaca o papel fundamental da assistência técnica — exemplificada pelo trabalho do consultor do Senar, Gilton Fernandes, o qual auxiliou na abertura de novos mercados fora do estado, como o escoamento de boa parte da produção de café para Curitiba.

Para João Carlos, um bom técnico é o verdadeiro "braço direito" do agricultor, impulsionando a produtividade.

​Sucessão familiar garantida

​Um dos momentos mais gratificantes da trajetória de João Carlos é a sucessão familiar.

Enquanto muitos jovens deixam o campo, na Fazenda Brejo o caminho é inverso, já que as filhas, formadas em áreas urbanas como psicologia e enfermagem, estão retornando para a fazenda para trabalhar e dar continuidade ao legado da família na agricultura.