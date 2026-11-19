A TARDE AGRO
Bahia entra em alerta até 2027 por seca e atraso na colheita
Os impactos estão sendo esperados para o período de Super El Niño
A Bahia entrou no radar de risco no cenárioagropecuário até o ano de 2027. De acordo com um novo estudo realizado por pesquisadores da UNIASSELVI, a estiagem causada pelo Super El Niño pode retardar colheitas e estressar lavouras em áreas de Matopiba.
Esse painel aponta um alto risco de restrição de água para a agricultura em partes da região Norte e prevê atraso ou estresse nas lavouras na região do Matobipa, que abrange estados como:
- Maranhão
- Tocantins
- Piauí
- Bahia.
Risco de crise hídrica
A previsão conjunta feita pelo CPTEC, INPE, INMET e FUNCEME para o período de novembro de 2026 a janeiro de 2027 indica que as chuvas devem ficar abaixo da média esperada em diversas áreas do Nordeste.
Os dados são alarmantes para a situação dos reservatórios de água no Brasil: 25% dos açudes no Nordeste e no semiárido mineiro estão operando com menos de 20% da sua capacidade total.
Dos 411 reservatórios acompanhados de perto pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), 103 estavam com os níveis de água muito baixos em 23 de outubro.
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Essa queda representa uma redução no armazenamento regional, que caiu de 47,2% para 45,4% entre setembro e outubro. Essa escassez pode prejudicar diretamente quem depende da água para irrigar lavouras e criar gado.
Veja os principais impactos do Super El Niño
- Queda de 18%: O volume de água armazenado nos açudes caiu significativamente em um único mês, passando de quase metade para pouco menos da metade da capacidade total.
- Critério Vermelho: 12 dos 41 sistemas de água da região estão em estado crítico, indicando falta severa de recursos hídricos.
- Risco no MATOPIBA: A previsão indica chuvas abaixo da média no Nordeste, o que pode atrasar colheitas e estressar lavouras em áreas como Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
- Impacto no Fim de 2026: A escassez deve afetar o abastecimento doméstico e a produção de ração para animais no final de 2026 e início de 2027.
“Quando observamos os dados de recursos hídricos, é importante considerar tanto o volume armazenado nos reservatórios quanto as condições climáticas que podem influenciar sua recuperação. O monitoramento mostra que uma parcela expressiva dos açudes acompanhados está com níveis baixos, o que reforça a importância do planejamento e do acompanhamento contínuo da disponibilidade de água, tanto para o abastecimento quanto para as atividades produtivas”, explica Pedro Zanchett, professor e coordenador de cursos de graduação na área de Tecnologia da UNIASSELVI.
Além de Pedro Zanchett, o artigo foi elaborado por uma equipe multidisciplinar. Fábio Henrique Moisés, formado em Engenharia de Software pela UNIASSELVI e atualmente mestrando na Universidade Federal de Lavras (UFLA), também integrou a equipe. Ele foi acompanhado por Eduardo Tadeu Tiradentes, doutorando em Engenharia Agrícola na UFLA, e por Matheus Fernando Cunha, acadêmico de Engenharia de Software da UNIASSELVI. A união de especialistas em tecnologia e agronegócio permitiu uma análise mais precisa dos dados.