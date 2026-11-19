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A Bahia entrou no radar de risco no cenárioagropecuário até o ano de 2027. De acordo com um novo estudo realizado por pesquisadores da UNIASSELVI, a estiagem causada pelo Super El Niño pode retardar colheitas e estressar lavouras em áreas de Matopiba.

Esse painel aponta um alto risco de restrição de água para a agricultura em partes da região Norte e prevê atraso ou estresse nas lavouras na região do Matobipa, que abrange estados como:

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Maranhão

Tocantins

Piauí

Bahia .

O estudo usou inteligência artificial para cruzar dados de secas, chuva, temperatura e incêndios de órgãos como INMET e INPE.

Risco de crise hídrica

A previsão conjunta feita pelo CPTEC, INPE, INMET e FUNCEME para o período de novembro de 2026 a janeiro de 2027 indica que as chuvas devem ficar abaixo da média esperada em diversas áreas do Nordeste.

Os dados são alarmantes para a situação dos reservatórios de água no Brasil: 25% dos açudes no Nordeste e no semiárido mineiro estão operando com menos de 20% da sua capacidade total.

Dos 411 reservatórios acompanhados de perto pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), 103 estavam com os níveis de água muito baixos em 23 de outubro.

Essa queda representa uma redução no armazenamento regional, que caiu de 47,2% para 45,4% entre setembro e outubro. Essa escassez pode prejudicar diretamente quem depende da água para irrigar lavouras e criar gado.

Veja os principais impactos do Super El Niño

Queda de 18%: O volume de água armazenado nos açudes caiu significativamente em um único mês, passando de quase metade para pouco menos da metade da capacidade total.

O volume de água armazenado nos açudes caiu significativamente em um único mês, passando de quase metade para pouco menos da metade da capacidade total. Critério Vermelho: 12 dos 41 sistemas de água da região estão em estado crítico, indicando falta severa de recursos hídricos.

12 dos 41 sistemas de água da região estão em estado crítico, indicando falta severa de recursos hídricos. Risco no MATOPIBA: A previsão indica chuvas abaixo da média no Nordeste, o que pode atrasar colheitas e estressar lavouras em áreas como Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Impacto no Fim de 2026: A escassez deve afetar o abastecimento doméstico e a produção de ração para animais no final de 2026 e início de 2027.

“Quando observamos os dados de recursos hídricos, é importante considerar tanto o volume armazenado nos reservatórios quanto as condições climáticas que podem influenciar sua recuperação. O monitoramento mostra que uma parcela expressiva dos açudes acompanhados está com níveis baixos, o que reforça a importância do planejamento e do acompanhamento contínuo da disponibilidade de água, tanto para o abastecimento quanto para as atividades produtivas”, explica Pedro Zanchett, professor e coordenador de cursos de graduação na área de Tecnologia da UNIASSELVI.

Além de Pedro Zanchett, o artigo foi elaborado por uma equipe multidisciplinar. Fábio Henrique Moisés, formado em Engenharia de Software pela UNIASSELVI e atualmente mestrando na Universidade Federal de Lavras (UFLA), também integrou a equipe. Ele foi acompanhado por Eduardo Tadeu Tiradentes, doutorando em Engenharia Agrícola na UFLA, e por Matheus Fernando Cunha, acadêmico de Engenharia de Software da UNIASSELVI. A união de especialistas em tecnologia e agronegócio permitiu uma análise mais precisa dos dados.