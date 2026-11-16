Sem terra, ilha desafia escassez criando comida apenas com o calor

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A décima oitava maior ilha do mundo e a segunda maior da Europa descobriu uma forma de driblar a falta de terra para a produção de alimentos na região de clima frio e de pouquíssimas terras aráveis.

A Islândia, localizada no Oceano Atlântico Norte, está produzindo alimentos apenas com abundância em calor geotérmico, água quente e eletricidade renovável e barata presente na região.

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O modelo desafia a ausência de “espaço” para a produção e abrindo caminhos vantajosos no mercado doméstico.

Do frio à abundância: alternativa tem despontado produção de alimentos

Devido ao clima inóspito para as plantações, fazendas têm despontado uma tecnologia subterrânea através de estufas com o uso de calor. Em Keflavik, por exemplo, o movimento “agritech” tem ganhado mais destaque na produção de morangos japoneses doces.

“Quando se pensa no clima do Norte da Islândia, morangos provavelmente não são a primeira coisa que vem à mente, mas aqui embaixo mais de 5 mil plantas estão crescendo”, explica o Ken Noda, CEO da iFarm Iceland em uma reportagem da BBC News.

A fruta é vendida online para compradores locais e restaurantes, que também são beneficiados pela acessibilidade e a facilidade da eletricidade. Atualmente, a ilha concentra mais de 45 hectares de casas verdes e fazendas internas cultivando, tomates, saladas e até mesmo wasabi.

Apesar da fartura energética, o cultivo depende de ajustes na luminosidade, irrigação, temperatura e umidade, que precisam ser controladas o tempo todo.

Alimentos produzidos apenas com calor e energia

Quase toda a eletricidade do país vem de fontes renováveis. Segundo a agência de investimentos Invest in Iceland, 73% da eletricidade sai de hidrelétricas e 26,8% de usinas geotérmicas.

Energia geotérmica: energia obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra (da crosta, do manto e do núcleo terrestre)

energia obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra (da crosta, do manto e do núcleo terrestre) Energia hidrelétricas: é a eletricidade gerada a partir do aproveitamento da força e do movimento das águas

Além da sua função no “agritech”, o calor geotérmico também é direcionado para o aquecimento de estufas e casas. Tubulações levam a água quente das usinas geotérmicas direto às residências.

Fazendas internas gastam muita energia, por isso o cultivo fechado faz mais sentido num país com eletricidade renovável e abundante

Produção de microalgas no calor

Perto de usinas geotérmicas, empresas como a Algalif, também estão aproveitando essas vantagens energéticas para o cultivo de microalgas em enormes tanques. O ar frio natural da Islândia ajuda a manter os tanques resfriados e energia geotérmica limpa para operar as instalações.

A Algalif, localizada em Reykjanesbær, município da região de Keflavík, cria microalgas em reatores de 10 mil litros. O cultivo tem luz controlada, entrada de gás carbônico e monitoramento de temperatura e pH.

Das algas, a empresa extrai a astaxantina, um pigmento vendido para suplementos alimentares.

A astaxantina é o pigmento que dá a cor rosada ao salmão, à truta, à lagosta e ao camarão, segundo o site escocês Aslee. A Algalif extrai o composto da microalga Haematococcus pluvialis.

A eletricidade da fábrica vem de geração geotérmica. A Algalif também usa o ar frio de fora para ajudar a resfriar a operação.

Data centers ganham nova funcionalidade no "campo"

Por outro lado, a energia renovável e o clima frio da Islândia estão atraindo outro setor: a de datas centers.

A Hringvarmi é uma startup sediada na Islândia com objetivo de transformar o calor “residual” em um recurso valioso para a produção de alimentos. A empresa usa o calor que sobra de data centers para cultivar alimentos. A empresa testa um módulo feito a partir de um contêiner marítimo.

O calor recuperado fica entre 25 °C e 27 °C e foca no cultivo de microverdes, morangos, tomates e, no futuro, peixes ou outros organismos aquáticos. O projeto é inicial, ou seja, os módulos comerciais ainda são uma meta, e não uma operação em escala.

Calor residual dos data centers alimentam produção - Foto: Divulgação | Freepik

A ideia de "transformar dados em jantar” se constrói a partir do ar de exaustão dos centros de dados, onde o calor passa entre as paredes do contêiner. Esse movimento permite que uma temperatura homogênea em toda a cápsula.

De acordo com Alexandra Leeper, cofundadora do Hringvarmi, essa técnica permite resolver duas questões:

Importação de 80% de frutas e hortaliças

de 80% de frutas e hortaliças Redução de pegada de carbono na produção

A Hringvarmi ainda está em fase de testes. Já a Algalif opera uma fábrica de 12.500 metros quadrados, e a sala de morangos de Keflavík vende a produção no mercado local.