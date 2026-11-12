Fruta a R$ 35 o kg desafia clima e mira colheita de 50 toneladas

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​O manejo controlado e a irrigação localizada permitem que a cultura do mirtilo mantenha o ritmo produtivo mesmo sob condições climáticas adversas, desde que haja segurança hídrica nos reservatórios da região.

A avaliação é de Roberto Yamanishi, coordenador do segmento de mirtilo da Igarashi, que detalhou os desafios hídricos, fitossanitários e as perspectivas de colheita da fruta.

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​De acordo com Yamanishi, o desenvolvimento agrícola local está diretamente ligado à Represa do Apertado, principal fonte de abastecimento hídrico da área. Por considerar a água o elemento central da operação, a empresa adota protocolos rigorosos de conservação.

Como o cultivo do mirtilo é realizado em vasos, com irrigação aplicada diretamente planta a planta, a lavoura não depende imediatamente da ocorrência diária de chuvas.

O risco real, aponta o coordenador, reside nas estiagens severas e prolongadas, capazes de reduzir o volume da represa a níveis insuficientes para sustentar o sistema de irrigação.

​Controle de pragas e umidade

​Além da gestão da água, o controle fitossanitário exige monitoramento constante para evitar perdas de volume e qualidade na lavoura.

De acordo com o especialista, dois problemas concentram a atenção da equipe técnica: a ferrugem e o fungo Botrytis.

​Considerada a ameaça mais severa para o pomar, a ferrugem provoca a desfolha precoce das plantas, o que compromete o desenvolvimento de todo o ciclo produtivo.

Já o Botrytis (mofo-cinzento) é favorecido pela alta umidade relativa do ar durante o período da manhã e afeta diretamente a etapa da colheita.

Embora nem sempre impeça a retirada do fruto, a doença reduz a longevidade do mirtilo, prejudicando a qualidade do produto que chega ao consumidor final.

Escalada de produtividade

​O ciclo do mirtilo na região é dividido anualmente: após a poda, a planta passa por seis meses de fase vegetativa seguidos por seis meses de colheita.

A curva de produtividade cresce de forma expressiva à medida que o pomar amadurece. No primeiro ano após o plantio, as variedades cultivadas produzem entre 0,8 kg e 1,5 kg por planta.

No segundo ciclo, o rendimento sobe para a faixa de 1,5 kg a 2,5 kg e, a partir do terceiro ano, atinge de 4 kg a 4,5 kg por planta.

Remuneração

​Com a remuneração média do mercado girando entre R$ 30 e R$ 35 por quilo, o escalonamento da produção reflete diretamente na rentabilidade do negócio.

Atualmente, a Igarashi opera na faixa de 20 toneladas por hectare. No entanto, com a entrada em produção de diversas áreas novas de plantio, a projeção da empresa é alcançar o patamar de 35 toneladas já em dezembro e estabilizar a produção em, no mínimo, 50 toneladas anuais a partir de abril.