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Quatro propriedades rurais ligadas à antiga fábrica de papel Nobrecel serão colocadas à venda em um leilão judicial com avaliação total de R$ 46 milhões. Os imóveis pertenciam ao grupo empresarial que decretou falência em 2013 e estão distribuídos por municípios do Vale do Paraíba, em São Paulo.

As áreas incluem fazendas com centenas de hectares, plantações de eucalipto e estruturas como casas, moinho e usina de geração de energia elétrica. A venda foi determinada pela 3ª Vara Cível de Pindamonhangaba, responsável pelo processo de falência da Nobrecel S.A. – Celulose e Papel e de outras empresas do grupo.

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O leilão será realizado pela internet, com abertura em 30 de novembro, às 15h. O encerramento está previsto para 1º de fevereiro de 2027, também às 15h.

Caso as ofertas não alcancem o valor mínimo de venda, poderão ser apresentados lances condicionais a partir de 90% do valor de avaliação. Nesse cenário, a concretização da venda dependerá de aprovação judicial.

Veja quais fazendas serão leiloadas

Os quatro imóveis estão distribuídos entre Cachoeira Paulista, Lagoinha, Pindamonhangaba e São Luiz do Paraitinga. Cada propriedade possui características e valores de avaliação diferentes.

Confira os detalhes:

Lote 1 – Cachoeira Paulista: área de 696,12 hectares, com aproximadamente 269,3 hectares ocupados por eucalipto. Avaliação de R$ 17,14 milhões.

área de 696,12 hectares, com aproximadamente 269,3 hectares ocupados por eucalipto. Avaliação de R$ 17,14 milhões. Lote 2 – Lagoinha: Fazenda Coru-Guaçu II, com 620,20 hectares. Avaliação de R$ 13,18 milhões.

Fazenda Coru-Guaçu II, com 620,20 hectares. Avaliação de R$ 13,18 milhões. Lote 3 – Pindamonhangaba: terreno de aproximadamente 59,28 hectares, localizado na região da Fazenda Coruputuba. Avaliação de R$ 9,91 milhões.

terreno de aproximadamente 59,28 hectares, localizado na região da Fazenda Coruputuba. Avaliação de R$ 9,91 milhões. Lote 4 – São Luiz do Paraitinga: Fazenda Vaticano, com cerca de 200 alqueires, além de estruturas rurais, plantações e usina de geração de energia. Avaliação de R$ 5,9 milhões.



Entre as propriedades, a Fazenda Vaticano chama atenção pela estrutura descrita no edital. O imóvel conta com casas de moradia e para funcionários, moinho, plantações de cereais, cafezais e uma usina geradora de energia elétrica.

Os valores correspondem às avaliações realizadas entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, conforme cada propriedade. Os montantes serão atualizados até a data da venda.

Antiga fábrica de papel faliu em 2013



A Nobrecel teve a falência decretada em agosto de 2013, quando mantinha sua fábrica de papel no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba.

A decisão resultou na demissão de aproximadamente 140 funcionários. Na ocasião, o encerramento das atividades foi definido em acordo com representantes dos trabalhadores e investidores, e os contratos de trabalho foram rescindidos.

A unidade industrial também foi lacrada após a decisão judicial.

O processo de falência tramita na Justiça desde 2012. A venda das propriedades rurais faz parte da liquidação dos bens das empresas envolvidas, com os recursos destinados ao procedimento judicial.