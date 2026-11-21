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O fim do casamento de Mariana Maffeis, filha da apresentadora Ana Maria Braga, e Badarik González trouxe à tona questões judiciais envolvendo a convivência do ex-casal com os filhos.

Nesta semana, a influenciadora se manifestou sobre o assunto e explicou por que considera necessária a medida protetiva contra o ex-marido.

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Em vídeo publicado no canal do YouTube Cozinha de Sri Krsna, Mariana comentou a repercussão da separação e disse que não é responsável por impedir o contato entre pai e filhos. Segundo ela, as questões judiciais são conduzidas pelos advogados.

“Uma mãe não age senão pensando na segurança, não em retaliação”, declarou. A influenciadora também afirmou que já passou por outra separação sem conflitos na Justiça, mas que, desta vez, a situação chegou a um cenário de insegurança.

Filha de Ana Maria Braga se pronuncia sobre disputa familiar

Mariana anunciou o fim do casamento em julho deste ano. Na ocasião, relatou o desgaste da relação e mencionou experiências que classificou como abusivas e violentas.

Badarik, por sua vez, afirmou à CNN Brasil que pretende buscar a guarda compartilhada das filhas com Mariana. Nas redes sociais, o colombiano também publicou mensagens sobre a saudade das crianças. Atualmente, os dois se comunicam apenas por meio dos advogados.

Mariana tem quatro filhos: Joana, de 15 anos, e Maria, de 11, de um relacionamento anterior; e Varuna, de 5, e Hima, de 2, com Badarik.

Ex-marido de Mariana Maffeis quer guarda compartilhada

Após o anúncio da separação, Badarik González que pretendia buscar, por meio dos advogados, a guarda compartilhada das filhas que teve com Mariana. As informações são da CNN Brasil.

Nas redes sociais, o colombiano também publicou mensagens sobre a saudade das crianças. O ex-casal mantém a comunicação por intermédio dos advogados.