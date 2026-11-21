Fiuk abriu o coração e falou abertamente sobre seus diagnósticos relacionados à saúde mental. Em uma entrevista recente, o cantor confessou que está tratando o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e um suposto autismo.

A confissão aconteceu após o ex-BBB relembrar algumas polêmicas que se envolveu nos últimos anos. “Sou filho de alguém conhecido, fui protagonista de novela, então eu não posso ter os mesmos problemas? Eu me sinto igual a qualquer um, não é porque eu faço arte que eu preciso subir num pedestal”, disse ele durante o programa The Noite, do SBT.

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“Uma coisa é o que as pessoas falam, outra é a verdade por si só. Eu estava meio desconectado da minha própria história. Relaxei, fiz um vídeo e disse o que estava acontecendo… Não imaginava a proporção”, completou.

Questionado sobre um possível retorno ao reality show da TV Globo, o filho do cantor Fábio Jr. alegou que aceitaria o convite sem nem pensar duas vezes. “Voltaria porque foi uma experiência de vida. O reality me ajudou a nascer como ser humano”, disparou.

“Com essas coisinhas que eu tô descobrindo que eu tenho, eu só existia em cima do palco, fora da banda não sabia nem cumprimentar as pessoas. Negocinhos de TDAh, uma coisinha ou outra de autismo, mas algo muito novo ainda”, concluiu.