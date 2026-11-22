FOFURA!
Ícone dos anos 2000 surpreende ao anunciar nascimento da 1ª filha
Sem revelar a gestação, artista apresentou a recém-nascida em uma publicação nas redes sociais
Ícone dos anos 2000, a cantora canadense Avril Lavigne anunciou o nascimento de sua primeira filha nesta sexta-feira, 13. Aos 42 anos, a artista compartilhou nas redes sociais três fotografias em preto e branco para apresentar a bebê, mas não revelou o nome, nem a data de nascimento e quem é o pai.
Em uma das imagens, a artista aparece segurando a recém-nascida, vestida com uma roupa estampada de leopardo. Em outro registro, mostra três pares de tênis quadriculados sobre um skate.
Na legenda, a cantora chamou a filha de sua pequena princesa, em referência à música “Girlfriend”, lançada em 2007.
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Conhecida por manter seus relacionamentos longe da exposição pública, Avril encerrou, em 2023, o noivado com o músico Mod Sun. No mesmo ano, também chegou ao fim seu relacionamento com o rapper Tyga, segundo o Los Angeles Times.
A cantora já foi casada com Deryck Whibley, vocalista do Sum 41, e Chad Kroeger, integrante do Nickelback. A chegada da bebê marca o nascimento da sua primeira filha.