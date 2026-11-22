O Ministério Público da Bahia (MP-BA) realizou 33 inspeções durante os quatro dias da Micareta de Feira de Santana 2026, com acompanhamento das estruturas da festa, dos serviços públicos e das condições de atendimento aos foliões. Do total, 27 inspeções foram direcionadas às estruturas e aos serviços públicos.

Ao longo da atuação do plantão, foram expedidos quatro ofícios e uma recomendação, com medidas voltadas à melhoria da organização e do desenvolvimento do evento. Os dados da Polícia Militar da Bahia e da Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) apontam que mais de 469 mil pessoas estiveram presentes nos três primeiros dias da micareta.

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O Plantão Integrado do MPBA contou com a participação de 11 promotores de Justiça e 47 servidores, incluindo o suporte da Assistência Militar. Foram fiscalizados, entre outras estruturas, camarotes públicos e privados, postos de saúde avançadas de pronto atendimento do circuito Maneca Ferreira e a emergência do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA); central de catadores de material reciclável; locais para acolhimento durante o festejo a crianças filhas dos trabalhadores, como ambulantes e catadores; o espaço destinado para as atrações infantis, na Praça Kalilândia; e equipamentos e serviços sanitários, para checar o descarte de efluentes.

O MPBA também levou ao circuito campanhas de conscientização como o ‘Não é Não' e ‘Tem que Respeitar’. e ações de proteção aos direitos humanos; das crianças e adolescentes e combate à violência de gênero.

Área criminal

Na área criminal, até este domingo, 22, a Instituição atuou em 31 audiências de custódia e emitiu seis pareceres favoráveis à decretação de prisões preventivas. Não houve registro de pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica presas em flagrante nos circuitos da festa. O balanço da segurança pública também aponta resultados positivos em indicadores de violência.

Nos três primeiros dias da Micareta, não foram registrados homicídios ou tentativas de homicídio. Em comparação com o mesmo período de 2025, houve redução de 83% nos registros de roubo e de 70% nas ocorrências de uso e posse de drogas.

No total, 66 pessoas foram conduzidas para prestar depoimento. Já os registros de crimes contra o patrimônio aumentaram 113%, passando de 82 para 175. O crescimento foi impulsionado principalmente pelos furtos, que subiram de 76 para 174 ocorrências.

Direitos Humanos

Neste domingo, o MPBA sediou a reunião de balanço das atividades da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (SJDH). A reunião foi aberta pela coordenadora estadual de Proteção à Criança e ao Adolescente da SJDH, Iara Farias.

Na ocasião, as promotoras de Justiça Aline Curvêlo e Nayara Ribeiro avaliaram os resultados do trabalho conjunto da micareta e ressaltaram a importância que as pessoas registrem denúncias no MPBA em casos de violência contra o folião.

Integração

O coordenador do Plantão Integrado do MPBA na Micareta, promotor de Justiça Audo Rodrigues, avaliou positivamente os resultados da festa, considerando o grande número de pessoas nos circuitos e a concentração de foliões em uma área de pouco mais de 1,6 quilômetro.

“O saldo é extremamente positivo. No primeiro dia, foram aproximadamente 102 mil pessoas na avenida; no segundo, 174 mil; e, no terceiro, 220 mil. Isso demonstra a importância da integração entre o Ministério Público e as forças de segurança, principalmente para garantir uma festa pacífica”, destacou.

O promotor de Justiça também chamou a atenção para o trabalho policial realizado fora dos circuitos, por meio da ‘Operação Folia e Paz’. A iniciativa mobilizou 104 policiais, distribuídos em 33 guarnições para o policiamento em bairros e áreas do entorno da festa.

Outro destaque foi o uso de tecnologia no combate aos crimes patrimoniais. A Polícia Civil utilizou um drone de alta tecnologia, com capacidade de captação de imagens em alta definição, inclusive durante a noite. O equipamento auxiliou na identificação de integrantes de um grupo suspeito de praticar furtos de celulares. A operação resultou em 13 prisões em flagrante por crimes patrimoniais no circuito da micareta.

Atendimentos de saúde

Os dados apresentados na reunião de balanço apontaram que as duas unidades avançadas de saúde registraram 367 atendimentos nos três primeiros dias da Micareta de 2026. No mesmo período de 2025, haviam sido contabilizados 262 atendimentos. As unidades foram inspecionadas pelo MP nos dias de festa.

De acordo com o promotor de Justiça Audo Rodrigues, as unidades de saúde funcionaram regularmente, sem registro de falta de materiais ou insumos. Ele destacou que o acompanhamento dos serviços de saúde é fundamental diante do volume de pessoas e das ocorrências que podem surgir durante uma festa de grande porte.

Audo Rodrigues também enfatizou que os resultados estão relacionados à integração entre as Instituições. “O nosso papel é trabalhar ao lado de todos os responsáveis para que as pessoas possam sair de casa e vir aproveitar a festa com segurança”, afirmou.