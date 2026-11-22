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O pagodão baiano foi um dos destaques do segundo dia da Micareta de Feira de Santana 2026, com apresentações de artistas que arrastaram multidões pelo Circuito Maneca Ferreira.

Entre os nomes que passaram pela Avenida Presidente Dutra estiveram Tony Salles, Psirico, Tomate e Igor Kannário, além de Netto Brito, Lucas Pizane e outras atrações.

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A programação reuniu diferentes vertentes da música baiana, com blocos tradicionais, trios elétricos e apresentações que mantiveram o circuito movimentado ao longo da noite.

Tony Salles e Psirico comandam blocos tradicionais

À frente do bloco Lá Vem Eles, Tony Salles reuniu milhares de foliões, especialmente as tradicionais bombeiras, em um desfile marcado pela mistura de pagodão baiano e funk. No repertório, estiveram sucessos como 'Pitbull Enraivado', 'Baile da Gaiola', 'Panamera', 'Diretamente da Bahia' e 'Você Pediu Pagode'.

Já o Psirico, liderado por Márcio Victor, comandou o bloco Lá Vem Elas. A agremiação levou à avenida centenas de homens com fantasias inspiradas no tema “princesas havaianas”. Entre plumas, cores e adereços, os foliões acompanharam músicas como 'Força da Favela', 'Subindo e Descendo' e 'Vai Cachorrão'.

Tomate e Igor Kannário movimentam a avenida

Outro destaque da programação foi o retorno de Tomate à Micareta de Feira. O cantor apresentou sucessos da carreira e clássicos da música baiana, além de receber a cantora Lys como convidada para um dueto em homenagem ao axé.

No encerramento da programação, Igor Kannário manteve a Avenida Presidente Dutra lotada com um repertório de pagodão.

Jean Santana e a banda É o MT também passaram pelo circuito e fecharam a grade de apresentações do dia. Ao todo, foram 24 atrações, com shows iniciados às 15h30.

Lucas Pizane estreia à frente da Duas Medidas

A Micareta também marcou um novo momento para a banda Duas Medidas. O ex-BBB Lucas Pizane fez sua estreia em cima de um trio elétrico como vocalista do grupo, reunindo sucessos da banda e músicas conhecidas do pagode e do axé.

Durante o percurso, o cantor protagonizou um momento descontraído ao perceber que o trio havia ultrapassado o ponto de parada reservado à imprensa. Pizane brincou com a situação e improvisou ao som da música enquanto pedia que o motorista desse ré para reposicionar o veículo.

Netto Brito leva arrocha e homenagem ao futebol feirense

O arrocha também teve espaço na programação com a apresentação de Netto Brito. Natural de Irará, o cantor reuniu foliões ao som de músicas como 'Instinto' e 'Desapeguei', apostando no repertório romântico que marca sua carreira.

Um detalhe chamou a atenção durante o desfile: o artista vestiu a camisa do Fluminense de Feira, demonstrando sua conexão com o futebol e a identidade local.

Bloco Afro Sorriso Negro homenageia Jorge Soweto

Além das atrações musicais, a programação destacou manifestações culturais e a ancestralidade afro-brasileira. O Bloco Afro Sorriso Negro levou à avenida uma homenagem a Jorge Soweto, reconhecido pela atuação nos movimentos sociais em defesa da população negra e por sua contribuição como produtor cultural e músico ligado às matrizes africanas.

Com música, dança e figurinos inspirados na ancestralidade e nas tradições de matriz africana, o desfile reforçou a presença das agremiações afro na Micareta de Feira e a importância da preservação da memória e da identidade cultural de Feira de Santana.