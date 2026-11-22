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A Micareta de Feira 2026 também tem espaço para quem prefere curtir a folia longe dos ritmos tradicionais dos grandes circuitos. No palco alternativo Jota Morbeck, o reggae ganhou destaque e reuniu foliões em busca de diversidade musical e de uma programação voltada à identidade cultural.

Com uma proposta diferente, o espaço atraiu o público que encontrou no ritmo jamaicano uma maneira alternativa de aproveitar a maior festa de rua do interior da Bahia.





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1 de 4 Reggae tomou conta da Micareta de Feira 2026 | Foto: Renato Lima

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Talita Ataíde anima público com apresentação de reggae

Entre as atrações da programação, a cantora Talita Ataíde subiu ao palco e animou os foliões com sua apresentação. O show proporcionou momentos de descontração e reforçou a presença do reggae na programação da festa.

A diversidade de estilos também foi celebrada por quem acompanhou as apresentações. Fã do gênero musical, o folião Cid dos Santos conversou com a equipe de reportagem e contou que estava satisfeito com o circuito e com as atrações disponíveis.





Palco alternativo amplia diversidade musical da Micareta

A presença do reggae no palco Jota Morbeck reforça a proposta de ampliar as opções culturais e de entretenimento da Micareta de Feira 2026.

Com diferentes ritmos e espaços, a programação busca contemplar públicos variados e oferecer alternativas para quem deseja aproveitar a festa de acordo com suas preferências musicais.