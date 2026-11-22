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O reencontro de Nina e Carminha, personagens de Débora Falabella e Adriana Esteves em Avenida Brasil, já começou a movimentar os fãs da novela. Neste domingo, 22, Débora compartilhou nas redes sociais uma foto das duas atrizes, comparando o registro atual com uma imagem da trama original, exibida em 2012.

"O mundo dá voltas… Nina e Carminha, 2026/2012", escreveu a atriz na publicação.

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A sequência da novela de João Emanuel Carneiro tem estreia prevista para 25 de janeiro de 2027, na faixa das 21h da TV Globo, substituindo Quem Ama Cuida.

O que acontece com Carminha em Avenida Brasil 2?

A nova história vai mostrar como estão os personagens do bairro fictício do Divino cerca de 15 anos após os acontecimentos da primeira novela.

Uma das principais mudanças envolve Carminha, que tentará reconstruir a própria vida depois de cumprir pena pela morte de Max, personagem de Marcello Novaes.

Agora em liberdade, a ex-vilã transformará a antiga casa de Mãe Lucinda (Vera Holtz) em uma ONG dedicada ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa ganhará repercussão e fará com que Carminha passe a ser vista publicamente como um exemplo de superação.

Reaproximação com a família de Tufão

A transformação de Carminha também terá consequências para a família de Tufão (Murilo Benício).

Muricy (Eliane Giardini), sensibilizada com o trabalho social da ex-nora, começará a defender sua reaproximação com a família, apesar da resistência de alguns parentes.

Ao perceber a saudade que Agatha (Karol Lannes) sente da mãe, Muricy decidirá convidar Carminha para o aniversário da jovem.

A situação, no entanto, não será bem recebida por Nina. Mesmo vivendo no exterior com Jorginho (Cauã Reymond), ela ficará abalada ao descobrir que a mulher responsável por destruir sua infância está novamente próxima da família.

Quando estreia Avenida Brasil 2?

A continuação está prevista para estrear em 25 de janeiro de 2027, no horário nobre da Globo.

A trama será escrita por João Emanuel Carneiro, com colaboração de Marcia Prates, Eliane Garcia, Marta Rangel, Paula Amaral e Vicent Villari.

A direção artística ficará a cargo de Ricardo Waddington, com direção geral de Henrique Sauer e participação de André Barros, Isabella Teixeira, Mayara Aguiar e Ricardo França na direção.